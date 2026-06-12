Premier Energy и FEE Nord запрашивают повышение цен до 5%.

Поставщики Premier Energy и Furnizarerea Energiei Electrice Nord (FEE Nord) направили в НАРЭ запросы на повышение регулируемых цен по сравнению с утвержденными на второй квартал, передает bani.md

В случае с Premier Energy компания запрашивает тариф в размере 3,71 лея/кВт*ч без НДС для потребителей, подключенных к низковольтным сетям, по сравнению с 3,55 лея/кВт*ч в настоящее время. Повышение составляет примерно 4,5%. Для среднего напряжения запрашиваемый тариф увеличивается с 3,07 до 3,22 лея/кВт*ч (+4,9%), а для высокого напряжения – с 2,89 до 3,04 лея/кВт*ч (+5,2%).

Компания FEE Nord также запрашивает повышение тарифов на третий квартал. Для потребителей, подключенных к низковольтным сетям, поставщик запрашивает тариф в размере 4,16 лея/кВт*ч по сравнению с 4 лея/кВт*ч во втором квартале, что означает увеличение на 4%. Для сетей среднего напряжения запрашиваемая цена увеличивается с 3,14 до 3,30 лея/кВт*ч, то есть примерно на 5,1%.

Данные, включенные в проекты, представленные в НАРЭ, показывают, что средняя цена закупки электроэнергии оценивается в 2,77 лея/кВт*ч для обоих поставщиков. Расчет тарифов также включает затраты на транспортировку, распределение и функционирование рынка.

Запросы поставщиков будут рассмотрены Советом директоров НАРЭ.

Режим «последней инстанции» применяется к потребителям, которые временно остались без поставщика электроэнергии и автоматически переходят к назначенным поставщикам во избежание перебоев в электроснабжении.

Уточняется, что обычные потребители, обслуживаемые по стандартному режиму (универсальное обслуживание), платят более низкие тарифы, чем те, которые были предложены в режиме последней инстанции. В настоящее время бытовые потребители в центре и на юге страны, обслуживаемые компанией Î.C.S. "Premier Energy" S.R.L., платят 3,56 лея/кВт*ч, а потребители на севере страны, обслуживаемые компанией S.A. "FEE Nord", платят 3,95 лея/кВт*ч.