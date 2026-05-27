ВСБ: Опасности в отношении поставок газа, электроэнергии или топлива в Молдову нет.

В ходе заседания был проанализирован энергетический баланс Республики Молдова на фоне рисков, порождаемых международной напряженностью и событиями на внешних рынках, а также необходимые меры по обеспечению энергетической безопасности страны в предстоящий период, сообщила пресс-служба администрации президента, передает zdg.md

В ходе заседания было установлено, что в настоящее время непосредственной опасности для поставок природного газа, электроэнергии или топлива в Молдову нет, и государственные органы постоянно отслеживают глобальные события и заблаговременно готовят меры на случай любого возможного сценария, чтобы защитить население и экономику в случае новых перебоев.

«Важной темой повестки дня совета также стали стратегические проекты энергетической инфраструктуры, направленные на укрепление взаимосвязи Республики Молдова с Румынией и, следовательно, с европейской энергетической сетью.

Была проведена проверка состояния проектов электролиний Вулканешты—Кишинев, Бельцы—Сучава и Страшены—Гутинаш, при этом было отмечено, что крайний срок выполнения работ по линии Вулканешты—Кишинев, согласно контракту, — конец июня», — говорится в сообщении.

Члены НСБ обсудили развитие мощностей по хранению энергии, расширение использования возобновляемых источников энергии и ускорение реализации проектов по повышению энергоэффективности, имеющих важное значение для укрепления энергетической независимости.

«Было достигнуто соглашение о том, что АО Energocom продолжит диверсифицировать источники и каналы поставок, чтобы обеспечить Республике Молдова доступ к максимально широкому спектру вариантов закупок и снизить внешнюю уязвимость», — пояснили в администрации президента.

Также был проведен анализ физической и кибербезопасности критически важной энергетической инфраструктуры в контексте возросших рисков, обусловленных региональной ситуацией.

По итогам заседания Национальный совет безопасности утвердил решения, направленные на:

постоянный мониторинг энергетических рисков;

подготовку программы поддержки уязвимых семей в холодное время года;

ускорение реализации стратегических энергетических проектов;

развитие мощностей по хранению и повышению энергоэффективности;

снижение физической и киберуязвимости энергетической инфраструктуры;

оперативное и прозрачное информирование населения во избежание паники и спекуляций.

Одновременно с этим была подчеркнута важность сокращения энергопотребления в государственных учреждениях, домохозяйствах и частном секторе, поскольку энергоэффективность представляет собой важный вклад в укрепление энергетической безопасности страны.