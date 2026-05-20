На «линии энергонезависимости» очередная задержка: подрядчикам грозят штрафы

Об этом в интервью изданию Mold-Street сообщил директор Объединенного подразделения по внедрению и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) Руслан Суружиу.

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась именно на Кишиневской электрической подстанции.

«Ранее мы договорились с подрядчиком, что к концу мая должны быть завершены работы по критически важным элементам, которые позволят подать напряжение на подстанцию. Остальные работы должны завершиться к концу июня», — заявил Суружиу.

Что касается подстанции в Вулканештах, то, согласно контракту, подрядчик обязан завершить работы и ввести объект в эксплуатацию к середине июня.

Изначально модернизация подстанции в Кишиневе должна была завершиться еще в октябре 2024 года. Однако реализация проекта столкнулась с рядом непредвиденных обстоятельств, связанных, в том числе, с войной России против Украины.

Как пояснил глава UCIPE, значительная часть оборудования по первоначальному проекту должна была поставляться из России. После начала войны эти поставки были отменены, а подрядчикам пришлось искать альтернативные решения, менять проектную документацию и размещать новые заказы.

«Все это привело к задержкам, которые были приняты с продлением срока исполнения проекта на девять месяцев. Таким образом, утвержденным сроком завершения работ остается июль 2025 года. Следовательно, можно констатировать, что подрядчики отстают от графика», — отметил Суружиу.

Он уточнил, что речь идет не о трансформаторах, а о различных системах защиты и других компонентах — от кабелей до катушек, часть которых ранее должна была поступить из России.

При этом глава UCIPE подчеркнул, что наличие бренда Siemens в названии подрядчика не означает, что все оборудование производится непосредственно немецкой компанией.

По словам Суружиу, компании, выполняющие работы на Кишиневской подстанции, рискуют получить штраф в размере 10% от стоимости контракта — суммы, которую он назвал «совсем не незначительной».

«Мы уже подходим к этапу применения штрафных санкций, поскольку подрядчики были предупреждены. Даже если подстанция в Вулканештах будет готова вовремя, без завершения станции в Кишиневе мы не сможем ввести в эксплуатацию линию Вулканешты–Кишинев», — заявил он.

Модернизация подстанции «Кишинев 330 кВ» и расширение подстанции «Вулканешты 400 кВ» являются ключевыми этапами подключения линии Вулканешты–Кишинев к энергетической инфраструктуре юга и центра страны, включая столицу.

Линия протяженностью 157 километров получила неофициальное название «линия энергетической независимости», поскольку позволит напрямую транспортировать электроэнергию к крупнейшему центру потребления в стране.

Проект реализуется правительством Молдовы через Министерство энергетики и UCIPE при финансовой поддержке Группы Всемирного банка. Бенефициаром проекта выступает госпредприятие Moldelectrica.