На «линии энергонезависимости» очередная задержка: подрядчикам грозят штрафы
Причиной стали сложности с поставками оборудования, которое первоначально планировалось завезти из России, но после начала войны в Украине пришлось искать альтернативу.
Об этом в интервью изданию Mold-Street сообщил директор Объединенного подразделения по внедрению и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) Руслан Суружиу.
По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась именно на Кишиневской электрической подстанции.
«Ранее мы договорились с подрядчиком, что к концу мая должны быть завершены работы по критически важным элементам, которые позволят подать напряжение на подстанцию. Остальные работы должны завершиться к концу июня», — заявил Суружиу.
Что касается подстанции в Вулканештах, то, согласно контракту, подрядчик обязан завершить работы и ввести объект в эксплуатацию к середине июня.
Изначально модернизация подстанции в Кишиневе должна была завершиться еще в октябре 2024 года. Однако реализация проекта столкнулась с рядом непредвиденных обстоятельств, связанных, в том числе, с войной России против Украины.
Как пояснил глава UCIPE, значительная часть оборудования по первоначальному проекту должна была поставляться из России. После начала войны эти поставки были отменены, а подрядчикам пришлось искать альтернативные решения, менять проектную документацию и размещать новые заказы.
«Все это привело к задержкам, которые были приняты с продлением срока исполнения проекта на девять месяцев. Таким образом, утвержденным сроком завершения работ остается июль 2025 года. Следовательно, можно констатировать, что подрядчики отстают от графика», — отметил Суружиу.
Он уточнил, что речь идет не о трансформаторах, а о различных системах защиты и других компонентах — от кабелей до катушек, часть которых ранее должна была поступить из России.
При этом глава UCIPE подчеркнул, что наличие бренда Siemens в названии подрядчика не означает, что все оборудование производится непосредственно немецкой компанией.
По словам Суружиу, компании, выполняющие работы на Кишиневской подстанции, рискуют получить штраф в размере 10% от стоимости контракта — суммы, которую он назвал «совсем не незначительной».
«Мы уже подходим к этапу применения штрафных санкций, поскольку подрядчики были предупреждены. Даже если подстанция в Вулканештах будет готова вовремя, без завершения станции в Кишиневе мы не сможем ввести в эксплуатацию линию Вулканешты–Кишинев», — заявил он.
Модернизация подстанции «Кишинев 330 кВ» и расширение подстанции «Вулканешты 400 кВ» являются ключевыми этапами подключения линии Вулканешты–Кишинев к энергетической инфраструктуре юга и центра страны, включая столицу.
Линия протяженностью 157 километров получила неофициальное название «линия энергетической независимости», поскольку позволит напрямую транспортировать электроэнергию к крупнейшему центру потребления в стране.
Проект реализуется правительством Молдовы через Министерство энергетики и UCIPE при финансовой поддержке Группы Всемирного банка. Бенефициаром проекта выступает госпредприятие Moldelectrica.