Премьер о снижении роста ВВП Молдовы: Это региональный тренд.

Премьер-министр Александр Мунтяну заявил, что экономика Европы переживает тяжелый периода на фоне двух продолжающихся войн, последствия которых сказываются и на Молдове.

«Нужно смотреть на ситуацию реалистично. Европа переживает тяжелый период с экономической точки зрения. Думаю, все видели итоги первого квартала: во всех экономиках зоны евро зафиксировано снижение на 0,2% и на 0,1% (в Молдове, по данным статистики -0,4%). Это региональная тенденция, которая серьезно затрагивает всех, особенно малые страны, как Республика Молдова. Конечно, нас затрагивает этот кризис, эти две войны (на Ближнем Востоке и в Украине), которые продолжаются», - сказал премьер, цитирует infotag.md

Но, по его словам, даже на этом фоне, определенные отрасли показывают рост, что позволяет поддерживать экономику Молдовы.

«В особенности – это торговля, индустрия, транспорт и услуги. Думаю, это очень важный сигнал для продолжения восстановления нашего экономического роста», - считает Мунтяну.

Он сообщил, что экспорт товаров и услуг, согласно данным статистики показал рост на 10%, это «показывает их востребованность и необходимость развития этого потенциала».

Премьер объяснил, как будет реагировать правительство на эти вызовы.

«Мы продолжим реализацию реформ и привлечения инвестиций…», - объяснил Мунтяну.