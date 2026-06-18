Премьер о налоговой политике — 2027: Критику учтем, но конструктивную.

Премьер Александру Мунтяну заявил, что правительство предлагает реформу, разработанную через диалог, которая поддержит экономическое развитие, инвестиции и рост доходов людей.

Заявление прозвучало в контексте запуска открытых консультаций по налоговой политике — 2027, сообщает logos-press.md

Напомним, на прошлой неделе Министерство финансов обнародовало проект бюджетно-налоговой политики на следующий год. В связи с чем в информационном пространстве уже звучат комментарии в связи с наиболее кардинальными предложениями ведомства.

В этом контексте Александру Мунтяну подчеркнул, что власти готовы максимально учесть предложения и рекомендации.

«Я обсудил этот вопрос с министрами финансов, труда и соцзащиты, с другими членами правительства, — отметил он. — Мы уже получили профессиональные предложения и продолжим обсуждение. Призываю всех, кто хочет внести свой вклад, подключаться к этому процессу. Критика приветствуется, но конструктивная. Мы готовы включить как можно больше предложений, чтобы сделать этот процесс профессиональным и рабочим».

Предложения и рекомендации будут рассмотрены и учтены при окончательной доработке документа.