Предложение валюты в мае покрыло спрос на нее на 91,1%.

Чистый спрос экономических агентов Молдовы на валюту в мае был покрыт чистым предложением ее физическими лицами на 91,1% против 80,5% в апреле.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, это связано с тем, что чистое предложение валюты от физических лиц сократилось за последний месяц весны на 13,9 млн евро (-5,1%) - до 264,7 млн евро, в то время как чистый спрос на нее экономических агентов - на 55,3 млн (16%) - до 290,6 млн, передает infotag.md

В таких условиях Национальный банк не счел нужным прибегать к интервенциям на межбанковском рынке.

Средний обменный курс национальной валюты по отношению к евро в мае с укрепился с 20,2124 до 20,1620 леев за 1 евро.

В валютной структуре чистого предложения иностранной валюты физическими лицами первенство по-прежнему принадлежит евро - 67,7% (-5,3 п. п.), тогда как доля доллара США увеличилась с 16,9% до 22,7%. Суммарная доля других валют (в основном, фунта стерлингов Великобритании) в мае, наоборот, уменьшилась с 10,1% до 9,6%.