Правительство отказывается и от идеи налогообложения свадеб и крестин.

Революция в сфере фискальной политики откладывается.

После объявления об отмене повышения НДС на лекарства правительство также отказывается от идеи обложения налогом свадеб и крестин. Более того, оно собирается отказаться от повышения НДС для фермеров. Ранее Министерство финансов объявило, что заработная плата также будет облагаться налогом в соответствии с действующими условиями, передает tv8.md

«Действительно, ряд положений... были исключены. Это сценарий, который мы учитываем, и, скорее всего, да. Мы сохраним действующий режим налогообложения заработной платы», — заявил председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.

Он заявил, что будут рассмотрены несколько вариантов в отношении НДС для фермеров:

«— А что насчет фермеров? — Мы обсуждаем. Существует несколько вариантов... Фактически, НДС для производителей должен быть нулевым».

Ранее оппозиция резко раскритиковала проект и заявила, что будет протестовать против новой фискальной политики.