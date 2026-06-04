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bani.md logobani
4 Июня 2026, 10:40
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Автомобили могут подорожать с 2027 года: власти намерены ввести НДС на авто

В Молдове власти намерены ввести НДС на импорт автомобилей, и эта мера может вступить в силу с 1 января 2027 года.

Автомобили могут подорожать с 2027 года: власти намерены ввести НДС на авто.
Автомобили могут подорожать с 2027 года: власти намерены ввести НДС на авто.

Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ в эфире программы «Новая неделя» на телеканале TV8, передает bani.md

По словам министра, введение НДС на импорт автомобилей является необходимым шагом для гармонизации законодательства Республики Молдова с нормами Европейского союза, где импорт автомобилей уже облагается этим налогом.

«Правило должно быть одинаковым для всех и для всего. Я не вижу причин откладывать эту меру», — сказал Гаврилицэ.

Глава Министерства финансов уточнил, что ранее у властей были сомнения относительно администрирования налога в случае подержанных автомобилей, особенно в отношении определения реальной стоимости транспортных средств и основы расчета НДС. Однако он утверждает, что эти проблемы можно решить.

В то же время министр заверил, что введение НДС не будет сопровождаться сохранением текущего уровня акцизных сборов. По его словам, акцизные сборы будут снижены, чтобы избежать двойного налогообложения автомобилей.

«Нет смысла применять одновременно и НДС, и высокие акцизные сборы», — пояснил Гаврилицэ.

Чиновник уточнил, что государство может сохранить определенные акцизные сборы для старых автомобилей, оснащенных бензиновыми или дизельными двигателями, чтобы не стимулировать импорт загрязняющих окружающую среду транспортных средств. В отличие от этого, для электромобилей может применяться только НДС.

Министр финансов подчеркнул, что фискальная политика должна поддерживать экологические цели и способствовать снижению загрязнения.

«Мы не должны оказаться в ситуации, когда мы стимулируем импорт старых бензиновых и дизельных автомобилей. Мы должны способствовать улучшению качества воздуха, и фискальная политика должна поддерживать эту цель», — отметил Гаврилицэ.

Источник
bani.md logobani
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