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realitatea.md logorealitatea
8 Июня 2026, 15:52
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Правительство хочет вдвое увеличить лимит прямых госзакупок без тендера

Правительство Молдовы намерено вдвое повысить стоимость государственных закупок малой стоимости, которые можно осуществлять напрямую у экономических агентов на основании счёта-фактуры.

Правительство хочет вдвое увеличить лимит прямых госзакупок без тендера.
Правительство хочет вдвое увеличить лимит прямых госзакупок без тендера.

Сейчас максимальная сумма таких закупок составляет 50 тысяч леев. После утверждения новых правил лимит будет увеличен до 100 тысяч леев, сообщает realitatea.md 

Также планируется повысить порог для закупок товаров и услуг, которые могут осуществляться без применения положений Закона о государственных закупках. В настоящее время по счёту-фактуре можно приобретать товары и услуги стоимостью от 50 до 150 тысяч леев. Согласно новым предложениям, верхний предел вырастет до 250 тысяч леев.

Изменения затронут и строительные работы. Сейчас в рамках Положения о государственных закупках малой стоимости можно напрямую заключать контракты на работы стоимостью от 50 до 200 тысяч леев. После принятия поправок эти суммы увеличатся вдвое — до диапазона от 100 до 400 тысяч леев.

Кроме того, власти предлагают изменить правила для закупок социальных услуг. Государственные учреждения смогут заключать прямые контракты на оказание таких услуг, если их стоимость составит от 100 до 400 тысяч леев.

Таким образом, правительство рассчитывает упростить и ускорить процедуру закупок для небольших контрактов, расширив возможности прямого заключения договоров без проведения стандартных тендерных процедур.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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