Поступления ЖДМ за пять месяцев выросли с 30 млн до 64 млн леев.

ЖДМ удвоила поступления за период до 31 мая, с примерно 30 млн леев в 2025 году до 64 млн леев в 2026 году.

Министр инфраструктуры Владимир Боля в эфире Rezoomat связал рост со сменой менеджмента, открытием закрытых участков и возвращением части грузов с автотранспорта на железную дорогу.

По словам Боли, кризис на предприятии еще не закончен, но ЖДМ перестала падать. Он отметил, что к 1 мая 2026 года долги по зарплатам были обнулены, а дальше предприятие начало наращивать доходы. Боля утверждает, что ЖДМ стала активнее работать с экономическими агентами и предлагать им условия на конкурентном рынке. Именно этим он объяснил рост официальных поступлений.

«Они начали понимать, что в конкурентной среде нужно выходить с хорошими предложениями для экономических агентов. Тогда и выросли поступления. Если за период до 31 мая 2025 года у них было около 30 млн леев, то к 31 мая 2026 года было около 64 млн леев официальных поступлений. Это удвоение поступлений», — сказал Боля.

Одним из источников роста министр назвал участок Джурджулешты — Кагул. По его словам, после открытия этого направления ЖДМ получила около 6,7 млн леев. По железной дороге начали перевозить битум и грузы, которые раньше разгружали в порту и дальше отправляли машинами.

Еще один пример, по словам Боли, станция Кагул. Она заработала около 2,7 млн леев на перевозке щебня для дорожного строительства. Раньше такие грузы тоже шли автотранспортом.

Отдельно министр упомянул Прут-1. По его словам, участок заработал после открытия Прут-2 и за две недели принес ЖДМ 1,7 млн леев.

Боля также объяснил, почему предприятие годами оставалось в тяжелом состоянии. По его словам, главная причина была в слабом управлении.

«Я думаю, что менеджмент был очень плохим. Когда мы сменили генерального директора, поставили другого, изменилось отношение к работе. Мы изучили проблемы, определили их и решили с экономической точки зрения», — сказал министр.

Он добавил, что открытие моста Фэлчиу может дать Молдове роль в будущей логистике восстановления Украины. По словам Боли, железная дорога и станции могут стать площадками для хранения, погрузки, разгрузки и перевалки грузов.

«Потенциал, который у нас есть, состоит в том, чтобы превратить Молдову, железнодорожный сегмент и станции, в большой хаб в процессе восстановления Украины», — сказал министр.