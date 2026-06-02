rupor.md
2 Июня 2026, 15:36
1 967
Более 863 миллионов леев поступило в бюджет через таможню за семь дней

Таможенная служба Республики Молдова сообщила, что в период с 25 по 31 мая 2026 года в государственный бюджет было перечислено более 863,4 млн леев.

По данным ведомства, с начала текущего года общая сумма поступлений Таможенной службы достигла примерно 16,9 млрд леев, что соответствует выполнению планового показателя на 102,5%, передает rupor.md

За тот же период физические лица ввезли в страну товары, таможенная стоимость которых превышала необлагаемый лимит. Платежи, взимаемые в таких случаях, составили около 23,9 млн леев, или 2,8% от общей суммы поступлений за неделю.

Собранные средства направляются непосредственно в государственный бюджет и используются для выплаты заработных плат, развития инфраструктуры и финансирования социальных проектов.

Кроме того, за прошедшую неделю было оформлено 12 445 таможенных деклараций, а общий поток транспортных средств через государственную границу составил 75 022 пересечения.

Самыми загруженными пунктами пропуска стали таможенный пост Леушены, где зафиксировано 16 389 пересечений границы, и таможенный пост Скулены с 13 511 пересечениями.

