После таможенных проверок в бюджет поступит еще почти 1,5 млн леев

Таможенная служба сообщила, что по итогам последующих проверок, завершенных в период с 20 по 31 июля 2026 года, были доначислены таможенные платежи на сумму 1 млн 488,36 тысячи леев, которые подлежат перечислению в госбюджет.

После таможенных проверок в бюджет поступит еще почти 1,5 млн леев.