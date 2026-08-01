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1 Августа 2026, 17:00
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После таможенных проверок в бюджет поступит еще почти 1,5 млн леев

Таможенная служба сообщила, что по итогам последующих проверок, завершенных в период с 20 по 31 июля 2026 года, были доначислены таможенные платежи на сумму 1 млн 488,36 тысячи леев, которые подлежат перечислению в госбюджет.

После таможенных проверок в бюджет поступит еще почти 1,5 млн леев.
После таможенных проверок в бюджет поступит еще почти 1,5 млн леев.

Об этом сообщает таможенная служба РМ.

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:

  • таможенная стоимость — в стоимость товаров не были включены все предусмотренные законодательством составляющие;
  • товарная классификация — импортируемые товары были неправильно классифицированы;
  • тарифные льготы — необоснованное применение льготного тарифного режима;
  • преференциальный тарифный режим — необоснованное использование тарифных преференций.

Таможенная служба вновь призвала физических и юридических лиц ответственно соблюдать требования налогового и таможенного законодательства.

Ведомство также напоминает, что если экономический агент самостоятельно уведомит Таможенную службу об ошибках в таможенных документах до того, как их обнаружит таможенный орган, он может быть освобожден от материальной ответственности. Для этого необходимо добровольно и в полном объеме уплатить причитающиеся импортные платежи и начисленные пени до момента применения санкций.

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