После переоценки кадастровая стоимость недвижимости увеличилась почти в 3 раза.

Переоценка объектов недвижимости, проводившаяся в течение последних шести месяцев, привела к тому, что средняя кадастровая стоимость жилья в Молдове выросла почти в три раза.

Несмотря на то, что переоценка затронула 6,5 млн домов и квартир, владельцы подали всего 7 400 жалоб, что составляет 0,11% от общего числа переоцененных объектов, сообщает Radio Moldova.

У граждан остается только один день — до 31 июля — чтобы проверить на портале geodata.gov.md кадастровую стоимость своей недвижимости и технические данные, использованные при ее расчете. До этой же даты собственники могут потребовать исправления технических ошибок или подать возражение в отношении установленной стоимости.

Проект впервые реализуется в Республике Молдова с целью создания современной, прозрачной и справедливой системы оценки недвижимости для всех собственников. Об этом представители Агентства геодезии, картографии и кадастра (AGCC) сообщили на пресс-конференции 30 июля, посвященной предварительным итогам переоценки.

Первый этап проекта стартовал 26 января и завершился 30 апреля. Он охватил семь категорий объектов недвижимости.

Второй этап начался 30 апреля и продлится до 31 июля. Он включает коммерческую и промышленную недвижимость. В тот же день было принято решение продлить еще на 90 дней оценку и первую переоценку жилых домов в сельской местности.

Как и владельцы квартир, собственники сельских домов могли проверить технические параметры объектов, их кадастровую стоимость и подать жалобы до 31 июля.

За все 180 дней проведения проекта было подано 7 429 жалоб на оценку из общего числа 6,5 млн объектов недвижимости.

Больше всего обращений касалось технических характеристик объектов — 52,3%, еще 44,9% были связаны с несогласием с элементами модели оценки, использованной для определения кадастровой стоимости.

По категориям объектов наибольшее число жалоб пришлось на квартиры в многоквартирных домах — более 3 400 обращений, или 46,3% от общего количества.

На втором месте — жалобы на кадастровую стоимость жилых домов в городах (1 794 обращения) и сельских домов (896 обращений).

Впервые были также оценены гаражи, сельскохозяйственные участки и садовые участки.

После завершения приема жалоб 31 июля в Агентстве будет создана комиссия, которая рассмотрит все обращения.

«Этот этап продлится в течение августа. Затем будут приняты решения по корректировке стоимости отдельных категорий объектов, чтобы утвердить окончательные кадастровые значения. После этого начнется процедура официального уведомления владельцев», — заявил генеральный директор Агентства геодезии, картографии и кадастра Иван Даний.

В сентябре граждан официально уведомят о результатах, после чего они смогут вновь принять участие в публичных консультациях и ознакомиться с окончательной кадастровой стоимостью своих объектов.

Новые кадастровые значения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Иван Даний отказался отвечать на вопрос, приведет ли переоценка к повышению налога на недвижимость. По его словам, такое решение могут принимать только органы местного самоуправления.

«Это компетенция местных властей. Именно примэрии должны принять соответствующее решение и установить налоговую ставку. Новые кадастровые значения не применяются автоматически», — пояснил он.

При этом Даний сообщил, что по итогам переоценки 6,5 млн объектов недвижимости их средняя кадастровая стоимость увеличилась в 2,9 раза.

Проект по регистрации и оценке недвижимости «Порядок в собственности, прозрачность данных, уверенность в будущем» реализуется Государственным учреждением кадастра недвижимости совместно с Агентством геодезии, картографии и кадастра и Агентством публичной собственности при поддержке Всемирного банка.