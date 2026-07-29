В Молдове модели оценки недвижимости уточнят и подкорректируют.

Агентство геодезии, картографии и кадастра откорректирует модели оценки недвижимого имущества в целях налогообложения.

Кадастровое ведомство выявило в них технические неточности, связанные со сложностью и особенностью данных, используемых в процессе переоценки, сообщает logos-press.md

Как отмечают в агентстве, решение было принято по итогам публичных консультаций по результатам, полученным в ходе переоценки объектов недвижимости. Цель готовящихся изменений — скорректировать отдельные элементы моделей оценки для их единообразного и справедливого применения с учетом текущих реалий рынка недвижимости. В дальнейшем это повысит точность при определении стоимости объектов.

Агентство призывает специалистов и всех заинтересованных граждан представить до 6 августа 2026 года предложения и замечания для внесения в проекты, которыми будут актуализированы все шесть приказов о действующих моделях оценки.

Они касаются утверждения моделей оценки квартир в многоэтажках во всех населенных пунктах, а также в городах и в селах, входящих в состав муниципиев Кишинэу и Бэлць, садовых и земельных участков, гаражей и мест для парковки в составе многоэтажных жилых домов.

Предложения и замечания необходимо представить Надежде Жосану, заведующей Управлением оценки имущества, ответственной за разработку проектов. Можно позвонить по номеру телефона 022 88 12 63 или отправить по электронной почте на адрес: nadejda.josanu@agcc.gov.md .