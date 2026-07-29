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logos.press.md logologos
29 Июля 2026, 17:35
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В Молдове модели оценки недвижимости уточнят и подкорректируют

Агентство геодезии, картографии и кадастра откорректирует модели оценки недвижимого имущества в целях налогообложения.

В Молдове модели оценки недвижимости уточнят и подкорректируют.
В Молдове модели оценки недвижимости уточнят и подкорректируют.

Кадастровое ведомство выявило в них технические неточности, связанные со сложностью и особенностью данных, используемых в процессе переоценки, сообщает logos-press.md

Как отмечают в агентстве, решение было принято по итогам публичных консультаций по результатам,  полученным в ходе переоценки объектов недвижимости. Цель готовящихся изменений — скорректировать отдельные элементы моделей оценки для их единообразного и справедливого применения с учетом текущих реалий рынка недвижимости. В дальнейшем это  повысит точность при  определении стоимости объектов. 

Агентство призывает специалистов и всех заинтересованных граждан представить до 6 августа 2026 года предложения и замечания для внесения в проекты, которыми будут актуализированы все шесть приказов о действующих моделях оценки. 

Они касаются утверждения моделей оценки квартир в многоэтажках во всех населенных пунктах, а также в городах и в селах, входящих в состав муниципиев Кишинэу и Бэлць, садовых  и земельных участков, гаражей и мест для парковки в составе многоэтажных жилых домов. 

Предложения и замечания необходимо представить Надежде Жосану, заведующей  Управлением оценки имущества, ответственной за разработку проектов. Можно позвонить по номеру телефона 022 88 12 63 или отправить по электронной почте на адрес: nadejda.josanu@agcc.gov.md .

Источник
logos.press.md logologos
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