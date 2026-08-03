Половина госпредприятий Молдовы не работает и подлежит ликвидации.

Половина государственных предприятий Молдовы, многие из которых были созданы еще в 1990-х годах, уже не ведут никакой деятельности и подлежат ликвидации.

Однако перед их закрытием власти должны установить и проверить принадлежащее им имущество, поскольку есть подозрения, что часть государственной собственности используется третьими лицами, тогда как государство не получает от этого никакой выгоды, сообщает Radio Moldova.

Такие выводы были представлены в ходе слушаний парламентской комиссии по расследованию деятельности государственных предприятий.

Комиссия установила, что некоторые учредители предприятий числят на своем балансе такие объекты, как санатории или столовые, при этом не располагают информацией об их текущем состоянии и не могут сказать, существуют ли они вообще и кто ими пользуется.

«Нельзя передать санаторий, а потом он просто исчезает. Действительно, были случаи, когда передавалось имущество, не зарегистрированное должным образом. Не исключено, что эти объекты существуют и сегодня, возможно, ими пользуются третьи лица, но прежде всего их необходимо найти. Я не думаю, что для каждого министерства или государственного органа будет проблемой выехать на место и проверить», — заявил депутат Игорь Талмазан, член комиссии, на слушаниях 31 июля.

Парламентарий подчеркнул, что во всех министерствах и государственных учреждениях еще работают сотрудники, обладающие институциональной памятью, которые могут предоставить информацию о бывшем государственном имуществе.

Секретарь комиссии, депутат Василе Грэдинару, в ходе тех же слушаний заявил, что такие объекты необходимо выявить и использовать, а если это невозможно — принять соответствующее решение. По его словам, сейчас не время искать виновных в бездействии прошлых лет, а необходимо заняться решением проблемы.

«Я прошу каждого из нас посмотреть на то имущество, которым мы располагаем, и начать использовать его. Сегодня экономические агенты испытывают острую нехватку земельных участков, государственным учреждениям не хватает помещений, мы платим аренду за различные объекты, при этом не используем собственное имущество. Давайте посмотрим: если можем использовать — будем использовать, если нет — примем соответствующее решение. Если этого не сделали раньше, причин могло быть много, сейчас не будем искать виновных. Главное — заняться этим процессом в дальнейшем, и это касается всех министерств», — подчеркнул Грэдинару.

По данным Агентства государственных услуг, в Республике Молдова зарегистрировано 515 государственных предприятий. Согласно решению правительства от 2017 года, они должны были быть переданы из ведения министерств в управление Агентства публичной собственности (АПС). Однако этот процесс сопровождался многочисленными нарушениями. Некоторые предприятия были переданы без актов приема-передачи, а другие так и остались в подчинении министерств. За это время многие ведомства неоднократно реорганизовывались и уже не имеют прямого отношения к предприятиям, созданным их предшественниками.

Часть предприятий находится в процессе ликвидации, небольшое количество продолжает работать и приносит прибыль, а остальные полностью прекратили деятельность. В настоящее время в реестрах Агентства публичной собственности числится 168 государственных предприятий, часть из которых также не функционирует. При этом АПС не является учредителем всех этих предприятий, поскольку процесс их передачи из ведения министерств до сих пор не завершен.

Парламентская комиссия по расследованию деятельности государственных предприятий, которую возглавляет депутат Дину Плынгэу, была создана парламентом 2 июля. Решение было принято на фоне скандала вокруг компании MoldATSA, после появления информации о высоких зарплатах, спорных назначениях и возможных нарушениях в управлении государственными предприятиями.