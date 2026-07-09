Госкомпании Молдовы готовятся выйти на рынок капитала.

Крупнейшие государственные акционерные общества делают первые ознакомительные шаги на рынке капитала.

Тренинги организованы при участии Агентства публичной собственности и охватывают такие темы, как рынок капитала, выпуск корпоративных облигаций, листинг на фондовой бирже и корпоративное управление. Вскоре менеджменту госкомпаний придется все это освоить на практике, сообщает logos-press.md

В ближайшее время планируются первые выпуски корпоративных облигаций и первые листинги на фондовой бирже крупнейших государственных компаний. Именно так – как взаимодополняющие процессы – продвигается властями политика развития государственных компаний и рынка капитала.

Согласно концепции взаимного развития, доступ к инструментам рынка капитала «может способствовать укреплению корпоративного управления, диверсификации источников финансирования и повышению прозрачности компаний».

Ион Чумак, заместитель генерального директора Агентства публичной собственности:

«Подготовка государственных компаний к выходу на рынок капитала является одним из направлений, посредством которого Агентство публичной собственности стремится диверсифицировать источники финансирования, укрепить корпоративное управление и повысить конкурентоспособность предприятий с участием государства».

Агентство высоко оценивает организационные усилия Молдавской международной фондовой биржи (МИБ), а также выражает благодарность своим партнерам из Expert-Grup за их вклад в продвижение этой государственной политики.