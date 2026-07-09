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logos.press.md logologos
9 Июля 2026, 09:06
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Госкомпании Молдовы готовятся выйти на рынок капитала

Крупнейшие государственные акционерные общества делают первые ознакомительные шаги на рынке капитала.

Госкомпании Молдовы готовятся выйти на рынок капитала.
Госкомпании Молдовы готовятся выйти на рынок капитала.

Тренинги организованы при участии Агентства публичной собственности и охватывают такие темы, как рынок капитала, выпуск корпоративных облигаций, листинг на фондовой бирже и корпоративное управление. Вскоре менеджменту госкомпаний придется все это освоить на практике, сообщает logos-press.md

В ближайшее время планируются первые выпуски корпоративных облигаций и первые листинги на фондовой бирже крупнейших государственных компаний. Именно так – как взаимодополняющие процессы – продвигается властями политика развития государственных компаний и рынка капитала.

Согласно концепции взаимного развития, доступ к инструментам рынка капитала «может способствовать укреплению корпоративного управления, диверсификации источников финансирования и повышению прозрачности компаний».

Ион Чумак, заместитель генерального директора Агентства публичной собственности: 

«Подготовка государственных компаний к выходу на рынок капитала является одним из направлений, посредством которого Агентство публичной собственности стремится диверсифицировать источники финансирования, укрепить корпоративное управление и повысить конкурентоспособность предприятий с участием государства».

Агентство высоко оценивает организационные усилия Молдавской международной фондовой биржи (МИБ), а также выражает благодарность своим партнерам из Expert-Grup за их вклад в продвижение этой государственной политики.

Источник
logos.press.md logologos
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