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Infotag.md logoInfotag
23 Июля 2026, 09:12
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Премьер-министр объявил войну завышенным зарплатам в госсекторе

Новый премьер-министр Василе Тофан поручил разработать ряд мер по ограничению несоразмерных зарплат в государственных предприятиях.

Премьер-министр объявил войну завышенным зарплатам в госсекторе.
Премьер-министр объявил войну завышенным зарплатам в госсекторе.

«То, что произошло в последнее время, когда появилась вся эта информация с несоразмерными зарплатами в государственных предприятиях, вызвало возмущение людей. Я тоже возмущен, потому что у нас бедное государство, которое не  может себе позволить такое. Мы не можем призывать граждан затянуть пояса, в то время как подобное происходит на государственных предприятиях», - сказал Тофан, цитирует infotag.md

Он поручил генеральному секретарю правительства Алексею Бузу представить предлагаемые меры на этот счет в срок до 31 июля.

«Это будут временные, неотложные меры. Далее – нужен системный подход. Это будет в законе о заработных платах, где все должно быть регламентировано», - подчеркнул премьер.

Он призвал членов правительства и государственных чиновников в целом к экономии. В качестве примера, он показал футболку с эмблемой правительства, которую все члены нового кабинета министров получили в подарок.

«Казалось бы – мелочь. Но я считаю, что все мы должны были заплатить за эти футболки, а не изготавливать их за счет бюджета. Нужно экономить во всем: выключать свет, убирать за собой, сократить расходы на приемы, быть скромнее. Экономия должна быть во всем, экономия начинается с малого»,- призвал Тофан.

Он также подчеркнул, что новое правительство ограничит количество командировок – особенно тех, которые имеют «туристический оттенок».

«Премьер-министр подписывает приказы о командировках. Я буду более требовательным, количество командировок будет сокращено. По мере необходимости я тоже должен буду выезжать, но только в случае необходимости. В остальном – многие вопросы можно решать по zoom, по видеосвязи, чтобы экономить время и деньги»,- заявил новый премьер.

Источник
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