Подписан контракт на строительство первой автомагистрали в Молдове.

Объединение итальянских компаний начнет строительство первых километров автомагистрали в Республике Молдова в следующем году – это будет продолжение строящейся в Румынии автомагистрали А8.

2 июля Национальная дорожная инвестиционная компания Румынии подписала контракт на строительство участка IV автомагистрали A8 Тыргу-Муреш-Яссы-Унгень. Стоимость контракта составляет 3,57 млрд румынских леев (13,75 млрд молдавских леев или приблизительно 680 млн евро), он подписан с объединением итальянских компаний Itinera S.p.A-Saipem S.p.A-ICM SPA, сообщает logos-press.md

При этом строительство первых километров автомагистрали в Республике Молдова должно начаться в 2027 году, с началом работ Румынии на участке автомагистрали A8 (автомагистраль Унирий), граничащем с Молдовой.

Речь идёт о строительстве последнего участка автомагистрали Унири, который должен дойти до границы с Республикой Молдова в Унгень, а также первых 5 километров автомагистрали на территории Молдовы.

Общая продолжительность реализации проекта составляет 46 месяцев, из которых десять месяцев отводится на проектирование и 36 месяцев — на выполнение работ.

Параллельно Румыния и Республика Молдова (в лице вице-премьера Владимира Боля) подписали правительственное соглашение, устанавливающее необходимую правовую основу для осуществления инвестиций.