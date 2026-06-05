Жители Сорок остались без воды из-за спора вокруг новых тарифов.

Однако многие отказываются из-за значительно более высокого тарифа, сообщает Radio Moldova.

Жительница одного из затронутых районов Виктория Филиппова рассказала, что вынуждена собирать дождевую воду для бытовых нужд.

«Я выставила всю посуду, чтобы собрать дождевую воду с крыши и иметь чем умыться. Другого выхода нет. Уже неделю нет воды», — говорит женщина.

Ранее жители обслуживались компанией Acva-Nord и платили 6 леев за кубометр воды. Теперь им предлагают заключить договоры с Apă-Canal Soroca, где тариф составляет 26,26–27 леев за кубометр.

Местные жители возмущены таким ростом цен. По их словам, водопроводные сети в районе были построены за счет самих граждан, без участия местных властей.

«Мы сами прокладывали трубы, устанавливали счетчики и оплачивали все работы. Примэрия нам ничем не помогла», — заявляют жители.

Они также считают, что новый тариф не соответствует реальным затратам.

Технический директор предприятия Apă-Canal Soroca Игорь Фокша пояснил, что тариф в размере 26,26 лея был утвержден Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) на основе расходов предприятия.

Недовольные жители района провели акцию протеста у здания примэрии Сороки.

В свою очередь, местные власти сообщили, что будут подвозить воду цистернами в районы, оставшиеся без водоснабжения. Однако для подключения к системе жители должны заключить договоры с новым поставщиком и установить счетчики.

Вице-примар Сорок Вячеслав Урсу заявил, что в некоторых случаях были выявлены незаконные подключения в обход приборов учета. По его словам, власти готовы помочь с оформлением технических условий и установкой счетчиков, как это предусмотрено для всех потребителей города.

Компания Acva-Nord была создана в 2004 году. В декабре 2025 года предприятие было признано банкротом из-за накопившихся долгов.