В парламенте предложили создать концепцию «Apă Canal Moldova».

Фракция «Нашей партии» выступила с законодательной инициативой о создании национальной концепции «Apă Canal Moldova», направленной на модернизацию и повышение надёжности систем водоснабжения и канализации в Республике Молдова.

По словам депутата Александра Берлински, доступ к воде является вопросом общественного значения, требующим долгосрочной государственной стратегии. Он отметил, что в последние годы ряд населённых пунктов столкнулся с перебоями в работе систем водоснабжения и канализации, в том числе Бельцы и Сынжерей, а также текущие проблемы в Сороках, где жители остались без воды, передает moldova1.md

«Существующая система уязвима и требует нового подхода, поскольку вода — это не только коммунальная услуга, но и вопрос общественного здоровья, безопасности и базовое условие развития сообществ», — заявил Берлински, представляя инициативу.

Предлагается принять постановление парламента о создании рабочей группы, которая займётся разработкой концепции и нормативной базы «Apă Canal Moldova». Среди задач — анализ состояния инфраструктуры, разработка решений по регионализации и консолидации операторов, создание механизмов реагирования на кризисные ситуации, а также определение источников финансирования и подготовка законодательных изменений.

В работе группы, как отмечается, должны участвовать представители правительства, местных органов власти, операторов водоснабжения, эксперты и партнёры по развитию. Соответствующий проект постановления будет зарегистрирован в парламенте в ближайшее время.

Инициатива вписывается в ранее заявленный план формирования государственной компании «Услуги водоснабжения и канализации», которая должна централизованно управлять коммунальной инфраструктурой в этой сфере.