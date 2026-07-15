Почти 1,9 млрд леев субсидий фермерам остаются невыплаченными.

Аграрии должны получить почти 1,9 млрд леев задолженности по субсидиям, однако власти не могут сказать, когда будут произведены выплаты.

Ситуацию обсудили 15 июля на заседании парламентской комиссии по контролю публичных финансов, которая рассмотрела отчет Счетной палаты об управлении финансовыми ресурсами Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды (FNDAMR) в 2023–2024 годах, передает rupor.md со ссылкой на bani.md

Заместитель директора Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) Диана Кошалык заявила, что задолженность касается досье на получение субсидий, поданных в 2025 году. Она включает около 500 млн леев по дополнительным выплатам и около 1,4 млрд леев по постинвестиционным субсидиям.

«Мы направили запросы в Министерство финансов для выявления дополнительных финансовых источников, однако на этом этапе не можем назвать точные сроки, в которые эти выплаты смогут быть произведены. Правительство выполнит свои обязательства по всем досье, которые соответствуют критериям и были реализованы правильно», — заявила Диана Кошалык. По ее словам, вся задолженность за 2023 и 2024 годы была полностью выплачена.

Однако отчет Счетной палаты показывает, что проблемы глубже, чем нехватка средств. Аудиторы установили, что нынешний механизм предоставления субсидий позволяет брать на себя обязательства без финансового покрытия, поскольку прием заявок запускается без увязки с доступными ресурсами. В 2023–2024 годах было подано почти 15 800 досье на субсидирование, из которых более 15 300 признали соответствующими критериям. Их общая стоимость составила около 3,45 млрд леев, что более чем в четыре раза превышает доступные средства.

Аудит также показывает, что большинство постинвестиционных досье были обработаны с задержкой. Из 22 проверенных досье в 19 случаях законный срок в 60 дней был превышен, а рассмотрение занимало от 87 до 385 рабочих дней. Счетная палата объясняет задержки нехваткой персонала в AIPA, где заняты только 93 из 160 утвержденных должностей. Дефицит составляет 67 сотрудников.

Аудиторы выявили и случаи двойного финансирования. Некоторые фермеры одновременно получали гранты через ODA и IFAD, а также субсидии от AIPA на те же инвестиции. В результате финансирование из публичных средств покрывало от 46% до 80% стоимости имущества. В одном случае финансовая поддержка даже превысила стоимость приобретенного имущества на 37 тысяч леев. Счетная палата объясняет ситуацию отсутствием обновленного соглашения об обмене информацией между вовлеченными учреждениями.

Кроме того, возврат субсидий, использованных ненадлежащим образом, остается низким. Из 14,3 млн леев, рассчитанных к возврату в 2022–2025 годах, было взыскано только 2,1 млн леев, то есть 14,3% от общей суммы. По мнению Счетной палаты, это указывает на высокий риск того, что часть публичных средств уже не удастся вернуть.