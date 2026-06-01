В Молдове зарплаты работников социальной сферы вырастут в среднем на 22%.

Повышение затронет социальных ассистентов, работников социальных служб, специалистов по защите детей, помощников по уходу, менеджеров социальных учреждений и других специалистов отрасли.

Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты, повышение является частью реформы, направленной на укрепление системы социальных услуг и повышение привлекательности профессии. Размер увеличения будет зависеть от категории работника и составит от 12,4% до 28,7%, передает logos-pres.md

Наибольший рост предусмотрен для работников, которые ранее имели более низкий уровень оплаты труда. Например, зарплата социального работника с высшим образованием увеличится на 2 278 леев — с 7 928 до 10 206 леев, что соответствует росту на 28,7%.

Руководители социальных служб получат повышение на 3 205 леев — с 12 465 до 15 670 леев (+25,7%). Зарплата социального ассистента с высшим образованием увеличится на 1 305 леев — с 10 540 до 11 845 леев (+12,4%). Специалисты по защите прав ребенка также будут получать на 1 305 леев больше — 11 845 леев вместо 10 540 леев.

Персональный ассистент будет получать на 1 359 леев больше – его зарплаты вырастет с 6 663 до 8 022 леев (+20,4%). Профессиональный приемный родитель с профессионально-техническим образованием будет получать на 1 989 леев больше — 10 206 леев вместо 8 217 леев (+24%).

Дополнительные выплаты и новые квалификационные уровни

Помимо увеличения базовой зарплаты, работники социальной сферы смогут получать надбавку за результативность. Ее размер составит от 6% до 15% в зависимости от достигнутых показателей.

Например, социальный ассистент с высшим образованием при максимальной надбавке сможет получать до 13 622 леев в месяц.

Одновременно меняется сама система расчета зарплат. Согласно новой формуле, базовая величина, используемая при определении оплаты труда, будет увеличена с 2 400–2 500 леев до 4 200 леев. В министерстве труда и социальной защиты также сообщили, что с 2028 года в социальной сфере планируется внедрить профессиональные квалификационные уровни.

Они должны учитывать опыт, профессиональное развитие и качество работы сотрудников. За каждый уровень будет предусмотрена ежемесячная доплата от 750 до 2 000 леев. Министерство труда и социальной защиты связывает реформу с необходимостью укрепить кадровый потенциал социальной системы.

«Эти специалисты ежедневно работают с детьми, оказавшимися в сложных ситуациях, пожилыми людьми, людьми с инвалидностью и уязвимыми семьями», — заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.

По ее словам, повышение зарплат и введение квалификационных уровней должны сделать профессию более привлекательной и способствовать дальнейшему развитию системы социальных услуг.

Для государства реформа означает увеличение расходов на содержание социальной инфраструктуры, но одновременно направлена на решение проблемы сохранения специалистов в секторе, где качество услуг напрямую зависит от квалификации и стабильности кадров.