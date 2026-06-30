Денежные переводы из-за рубежа в Молдову вновь растут.

Общий объем чистых трансфертов из-за рубежа в пользу физических лиц в мае составил свыше 170 миллионов долларов.

Почти 80% переводов номинированы в европейской валюте. Подобные объемы денежных переводов оказывают комплексное влияние на макроэкономические показатели, являясь ключевым элементом платежного баланса и поддержки потребительского спроса, сообщает logos-press.md

Данные по прошедшим через молдавские банки в мае суммам публикует Национальный банк Молдовы (НБМ). Высокий приток иностранной валюты обеспечивает стабильное предложение на внутреннем валютном рынке, что помогает центробанку сглаживать колебания курса национальной валюты. Переводы физических лиц напрямую трансформируются в покупательскую способность населения, стимулируя внутреннюю торговлю и розничный оборот.

Динамика денежных переводов из-за рубежа в Молдову демонстрирует восстановление объемов после затяжного двухлетнего спада. В течение двух лет подряд общие показатели чистых трансфертов планомерно снижались. Это было вызвано падением переводов из стран СНГ и высокой инфляцией в Европейском союзе.

В этом сезоне майские показатели в $170 млн закрепили общую тенденцию роста, наметившуюся с первого квартала, когда прирост общего объема переводов в годовом исчислении превысил, по данным НБМ, 10%.

Несмотря на восстановление номинальных сумм в долларах, доля денежных переводов в экономике скорректировалась. На текущий момент они составляют порядка 8% от ВВП, в то время как ранее этот показатель доходил до 11%.

Главным страновым источником чистых переводов остается Израиль.