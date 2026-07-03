В Армении ограничили право на голосование для проживающих за границей.

Соответствующие изменения в Избирательный кодекс парламент принял во втором и окончательном чтении.

Таким образом, участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только граждане Армении, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730. При этом данное требование должно быть выполнено по состоянию на дату за 48 дней до очередных выборов и за 28 дней до внеочередных, сообщает rbc.ru

Авторами поправок выступили депутаты партии «Гражданский договор» Николы Пашиняна. Они объяснили изменения тем, что постоянно проживающие за рубежом граждане часто недостаточно знакомы с внутриполитической ситуацией в стране или могут находиться под влиянием политической повестки государства, где живут.

Оппозиционная фракция «Армения» заявила, что намерена оспорить поправки в Конституционном суде.



