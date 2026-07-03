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rbc.ru logorbc
3 Июля 2026, 15:14
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В Армении ограничили право на голосование для проживающих за границей

Соответствующие изменения в Избирательный кодекс парламент принял во втором и окончательном чтении.

В Армении ограничили право на голосование для проживающих за границей.
В Армении ограничили право на голосование для проживающих за границей.

Таким образом, участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только граждане Армении, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730. При этом данное требование должно быть выполнено по состоянию на дату за 48 дней до очередных выборов и за 28 дней до внеочередных, сообщает rbc.ru

Авторами поправок выступили депутаты партии «Гражданский договор» Николы Пашиняна. Они объяснили изменения тем, что постоянно проживающие за рубежом граждане часто недостаточно знакомы с внутриполитической ситуацией в стране или могут находиться под влиянием политической повестки государства, где живут.

Оппозиционная фракция «Армения» заявила, что намерена оспорить поправки в Конституционном суде.


Источник
rbc.ru logorbc
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