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theins.ru logotheins
1 Июля 2026, 19:21
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Канада дебютирует на «Евровидении» в 2027 году

Это первая страна присоединившаяся к «Евровидению» за последние 10 лет.

Канада дебютирует на «Евровидении» в 2027 году.
Канада дебютирует на «Евровидении» в 2027 году.

Принять участие в конкурсе для Канады стало возможным после того, как государственная телерадиокомпания страны CBC/Radio-Canada стала полноправным членом Европейского вещательного союза (раньше она была «ассоциированным членом»). Последний ежегодно проводит «Евровидение», передает theins.ru со ссылкой на eurovision.com

Канада дебютирует в полуфинале в следующем году. Конкурс пройдет в Болгарии. 

Страна при этом уже может похвастаться одним победителем, родом из Канады: уроженка Квебека Селин Дион выступала на конкурсе 1988 года, представляя Швейцарию. Она завоевала первое место. 

Источник
theins.ru logotheins
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