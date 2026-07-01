Канада дебютирует на «Евровидении» в 2027 году.

Это первая страна присоединившаяся к «Евровидению» за последние 10 лет.

Принять участие в конкурсе для Канады стало возможным после того, как государственная телерадиокомпания страны CBC/Radio-Canada стала полноправным членом Европейского вещательного союза (раньше она была «ассоциированным членом»). Последний ежегодно проводит «Евровидение», передает theins.ru со ссылкой на eurovision.com

Канада дебютирует в полуфинале в следующем году. Конкурс пройдет в Болгарии.

Страна при этом уже может похвастаться одним победителем, родом из Канады: уроженка Квебека Селин Дион выступала на конкурсе 1988 года, представляя Швейцарию. Она завоевала первое место.