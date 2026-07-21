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dw.com logodw
21 Июля 2026, 08:11
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В США вводят пошлины на товары Канады: вино, цемент и клюшки

Президент США подписал указы о новых 50-процентных пошлинах на многие канадские товары, Трамп обвинил Оттаву в "дискриминации" американских алкогольных напитков, автомобилей и молочной продукции.

Вино, цемент и клюшки: в США вводят пошлины на товары Канады.
Вино, цемент и клюшки: в США вводят пошлины на товары Канады.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник, 20 июля, указы о введении новых пошлин на многие канадские товары, сославшись на "дискриминационное отношение" властей Канады к американским алкогольным напиткам, автомобилям и молочным продуктам, пишет dw.com

"В соответствии с каждым указом, изданным согласно разделу 338 закона США 1930 года о таможенном тарифе, вводится 50-процентная пошлина на различные категории канадского импорта, охватывающая товары от вина до хоккейных клюшек и цемента", - говорится в тексте, опубликованном на сайте Белого дома.

Новые американские пошлины вступят в силу через 30 дней, то есть 19 августа. Они не будут распространяться на энергоносители, калийную продукцию и товары, на которые отраслевые пошлины уже действуют. Однако тарифы затронут товары, на которые распространяется действие cоглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA). С помощью введения этих мер Трамп стремится добиться улучшения условий экспорта американских автомобилей.

Торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил, что новые пошлины будут применяться к импорту из Канады на сумму около 20 миллиардов долларов. "Канада убрала американские алкогольные напитки с канадских прилавков, предоставила более широкий доступ на рынок молочным продуктам из Евросоюза и ввела ограничения на экспорт американских автомобилей в Канаду со стороны компаний, переносящих производство обратно в Соединенные Штаты", - приводит его слова агентство dpa.

Источник
dw.com logodw
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