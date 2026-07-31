Парламент принял закон о формировании обязательных запасов газа в Приднестровье.

Для обеспечения стабильности поставок НАРЭ уже продлило мандат АО «Молдовагаз» в качестве ответственного за снабжение Приднестровья до 31 декабря 2026 года.

Парламент Республики Молдова принял во втором чтении законопроект, который обязывает Приднестровский регион формировать запасы природного газа на случай возможных перебоев в поставках. Новые правила вступят в силу после публикации в «Официальном вестнике» (Monitorul oficial), передает rupor.md

Главные нововведения закона:

Лимит резервов: поставщик обязан поэтапно сформировать запасы в объеме не менее 15% от среднегодового потребления левого берега Днестра.

База расчета: средний показатель возьмут за последние 5 лет. Из него исключат газ, который идет на производство электроэнергии, экспортируемой за пределы региона.

Сроки формирования: запасы должны быть созданы до 1 ноября согласно графику Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Первые резервы по новой схеме подготовят к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Контроль и использование: в зимний период (с 1 ноября по 31 марте) поставщик будет регулярно отчитываться о запасах перед минэнерго и НАРЭ. Тратить газ сверх лимитов разрешат только в исключительных случаях и с согласия властей.

Защита потребителей и регулирование тарифов

Для обеспечения стабильности поставок НАРЭ уже продлило мандат АО «Молдовагаз» в качестве ответственного за снабжение Приднестровья до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, депутаты утвердили важную поправку для защиты кошельков граждан: если у нескольких газораспределительных сетей один собственник, их административные расходы разрешено включать в тариф только один раз. Это исключит искусственное завышение цен из-за дублирования затрат.

По заявлению авторов проекта, данные меры снизят риски масштабных энергетических кризисов и укрепят безопасность газоснабжения потребителей на обоих берегах Днестра. На национальном уровне Молдовы такая обязанность уже действует, но теперь система адаптирована и под специфику Приднестровского региона.