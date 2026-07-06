Пансионаты Молдовы рассчитывают на приток туристов благодаря отпускным ваучерам.

Частные компании начали предоставлять сотрудникам отпускные ваучеры, которыми можно воспользоваться в 31 туристическом пансионате по всей стране. Максимальная сумма такой льготы составляет 8 700 леев.

Работодатели освобождаются от налогов, если предоставляют сотрудникам такие ваучеры. Владельцы пансионатов надеются, что новый механизм будет способствовать развитию сельского туризма, сообщает Radio Moldova.

Один из пансионатов, принимающих оплату отпускными ваучерами, находится в Старом Оргееве. Туристов размещают в традиционных глиняных домах, оформленных в стиле старинных молдавских усадеб. Кроме того, гости могут принять участие в интерактивных мастер-классах.

Владелец пансионата считает, что введение отпускных ваучеров поможет привлечь больше туристов из самой Молдовы.

«Все только начинается, и я надеюсь, что эта система заработает и принесет пользу молдавским селам. Эти ваучеры предназначены только для внутренних туристов, и они, безусловно, привлекут гораздо больше людей, которые любят молдавское село и все, что с ним связано», — отметил владелец пансионата Анатолий Ботнару.

Жители столицы говорят, что такая дополнительная льгота стала бы хорошей мотивацией.

«Поддержка внутреннего туризма — это отличная идея. Оргеев, юг, север — везде. Я бы с удовольствием путешествовал по Молдове».

«Куда-нибудь подальше от города, где спокойнее, где есть лес. Например, в Старый Оргеев. Да, я бы хотел получать такие ваучеры, это было бы здорово».

Отпускной ваучер предназначен исключительно для работников частного сектора. Каждый сотрудник получает 8 700 леев, которые можно использовать в течение года для одной или нескольких поездок по стране.

«Эта сумма не облагается налогом ни для работодателя, ни для работника. Таким образом, выгоду получают обе стороны. В этом году мы делаем акцент именно на сотрудниках частного сектора. Что касается государственного сектора, решение будет принимать Министерство культуры. Посмотрим, как будет реализован этот механизм, и, возможно, впоследствии рассмотрят возможность его распространения», — заявил начальник отдела Национального офиса туризма Валентин Чебан.