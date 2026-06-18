Осмокеску не исключил рост цен из-за новой налоговой политики

Министр подчеркнул, что масштабы возможного роста цен пока неизвестны, так как проект налоговой политики ещё находится на стадии общественных консультаций, а оценка его последствий будет проведена до окончательного утверждения.

В эфире программы на телеканале Moldova 1 Осмокеску попросили прокомментировать критику новой налоговой политики. По мнению её противников, правительство пытается закрыть бюджетный дефицит за счёт отмены налоговых льгот и повышения налоговой нагрузки на отдельные отрасли экономики, сообщает Radio Moldova.

Министр признал, что если проект будет принят в нынешнем виде, вероятность роста цен существует.

«Возможно. Мы пока не проводили расчёты, чтобы сказать, в какой именно степени. Это проект, который сейчас обсуждается публично, и когда он будет готов к принятию, будет оценено влияние соответствующих норм, в том числе на бизнес-среду. До окончательного утверждения мы будем точно знать, какого повышения цен можно ожидать», — заявил Еуджен Осмокеску.

По словам министра, власти рассматривают налоговую реформу комплексно, а не только через призму отмены отдельных льгот или изменения ставок НДС. Он отметил, что проект также предусматривает ряд послаблений для производителей и инвесторов.

Среди них — введение нулевой таможенной пошлины на импорт сырья и оборудования в режиме конечного назначения. Эта мера должна вступить в силу с 1 января 2027 года.

«Производитель импортирует сырьё или оборудование, необходимое ему для работы, и сейчас платит за это пошлины. Один из ключевых элементов новой политики заключается в отмене этих таможенных сборов для отдельных категорий импорта», — пояснил министр.

Ещё одна мера направлена на стимулирование инвестиций — предлагается освободить от налогообложения реинвестированную прибыль.

Кроме того, правительство и Министерство финансов намерены упростить налоговую систему и отказаться от сборов, которые предусмотрены не Налоговым кодексом, а другими нормативными актами.

«Любой платёж, который взимается с бизнеса, должен быть предусмотрен Налоговым кодексом, а не другими нормативными документами, существующими в Республике Молдова», — отметил Осмокеску.

Говоря об обвинениях оппозиции в том, что налоговая реформа направлена исключительно на пополнение бюджета, министр признал, что предлагаемые меры действительно могут частично увеличить доходы государства. Однако, по его словам, это не является единственной целью реформы.