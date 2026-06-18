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radiomoldova.md logoradiomoldova
18 Июня 2026, 08:46
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Осмокеску не исключил рост цен из-за новой налоговой политики

Министр подчеркнул, что масштабы возможного роста цен пока неизвестны, так как проект налоговой политики ещё находится на стадии общественных консультаций, а оценка его последствий будет проведена до окончательного утверждения.

Евгений Осмокеску не исключил рост цен из-за новой налоговой политики.
Евгений Осмокеску не исключил рост цен из-за новой налоговой политики.

В эфире программы на телеканале Moldova 1 Осмокеску попросили прокомментировать критику новой налоговой политики. По мнению её противников, правительство пытается закрыть бюджетный дефицит за счёт отмены налоговых льгот и повышения налоговой нагрузки на отдельные отрасли экономики, сообщает Radio Moldova.

Министр признал, что если проект будет принят в нынешнем виде, вероятность роста цен существует.

«Возможно. Мы пока не проводили расчёты, чтобы сказать, в какой именно степени. Это проект, который сейчас обсуждается публично, и когда он будет готов к принятию, будет оценено влияние соответствующих норм, в том числе на бизнес-среду. До окончательного утверждения мы будем точно знать, какого повышения цен можно ожидать», — заявил Еуджен Осмокеску.

По словам министра, власти рассматривают налоговую реформу комплексно, а не только через призму отмены отдельных льгот или изменения ставок НДС. Он отметил, что проект также предусматривает ряд послаблений для производителей и инвесторов.

Среди них — введение нулевой таможенной пошлины на импорт сырья и оборудования в режиме конечного назначения. Эта мера должна вступить в силу с 1 января 2027 года.

«Производитель импортирует сырьё или оборудование, необходимое ему для работы, и сейчас платит за это пошлины. Один из ключевых элементов новой политики заключается в отмене этих таможенных сборов для отдельных категорий импорта», — пояснил министр.

Ещё одна мера направлена на стимулирование инвестиций — предлагается освободить от налогообложения реинвестированную прибыль.

Кроме того, правительство и Министерство финансов намерены упростить налоговую систему и отказаться от сборов, которые предусмотрены не Налоговым кодексом, а другими нормативными актами.

«Любой платёж, который взимается с бизнеса, должен быть предусмотрен Налоговым кодексом, а не другими нормативными документами, существующими в Республике Молдова», — отметил Осмокеску.

Говоря об обвинениях оппозиции в том, что налоговая реформа направлена исключительно на пополнение бюджета, министр признал, что предлагаемые меры действительно могут частично увеличить доходы государства. Однако, по его словам, это не является единственной целью реформы.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
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