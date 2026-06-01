Осмокеску: Я твердо убежден, что мы уже начали жить лучше, и это заметно

«Я твердо убежден, что мы уже начали жить лучше, и это заметно. Статистика говорит нам иное, чем то, что распространяется в СМИ и социальных сетях. 2025 год действительно был годом роста – 2,4%», — отметил министр в интервью ZdG.

По его словам, власти были вынуждены пересмотреть прогноз экономического роста на 2026 год из-за продолжающейся войны России против Украины и конфликта в Персидском заливе. Если первоначально ожидался рост экономики на 2,4%, затем прогноз снизили до 2,2%, то сейчас речь идет уже о 1,5%.

«Невозможно предсказать, что произойдет в Ормузском проливе. Вся нефть, которая уже находится в море, постепенно исчерпывается, а новая нефть из стран Персидского залива не выходит, и поэтому давление будет только усиливаться», — пояснил Осмокеску.

При этом министр подчеркнул, что в январе, феврале и марте рост был зафиксирован во всех секторах экономики.

Отвечая на вопрос о ценах, глава Минэкономики предупредил, что из-за ситуации в Персидском заливе Молдова может столкнуться с новым витком подорожания.

«К сожалению, из-за войны в Персидском заливе мы снова почувствуем рост цен минимум на 10%. Уже это ощущается на заправках, особенно сильно для фермеров в период весенних работ. Но мы увидим также рост цен и в розничной торговле», — заявил министр.