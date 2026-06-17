Осмокеску о росте доходов граждан: Это философский вопрос .

Официальная статистика показывает, что каждый третий молдаванин живет за чертой бедности.

При этом министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску утверждает, что Молдова «живет лучше» и что последствия реформ будут ощущаться еще сильнее в ближайшие годы, передает rupor.md со ссылкой на bani.md

На вопрос о том, когда граждане почувствуют эти изменения в собственных карманах, чиновник ответил, что это «философский» вопрос.

Осмокеску заявил в эфире передачи на телеканале Moldova 1, что смотрит на ситуацию в Республике Молдова сквозь призму 16 лет, проведенных за границей, и что отличия от того времени, когда он уехал, очевидны.

«Я находился за пределами страны 16 лет. По правде говоря, я вернулся в страну, которая живет лучше. Сейчас, наблюдая за тем, что происходит в Республике Молдова в последние годы, я говорю это прямо и открыто», — заявил министр.

На вопрос о том, когда граждане станут жить лучше, Осмокеску признал, что люди измеряют благосостояние располагаемыми доходами, но настоял на том, что прогресс уже есть.

«Это очень хороший вопрос, но он, как мне кажется, философский. Конечно, мы говорим, что живем лучше, когда ощущаем это в своих карманах. Речь идет не о наличных, речь о том, когда мы ощущаем это на своих банковских счетах. Я убежден, что жизнь продолжается, и уже чувствуется, что она стала лучше», — заявил он.

Однако министр признал, что предстоит решить еще много проблем и что экономический скачок, которого ждет население, не произойдет в одночасье. По его словам, период 2027–2028 годов может принести более ощутимые результаты, если Республика Молдова не подвергнется влиянию внешних факторов.

«Надеюсь, что начиная с 2027–2028 годов, дай Бог, у нас не будет конфликтов, которые объективно на нас влияют. Мы сможем стать еще более конкурентоспособными, в том числе с точки зрения нашей личной жизни и покупательной способности», — сказал Осмокеску.

Глава минэкономики связал перспективы роста с процессом европейской интеграции, утверждая, что Республика Молдова пытается в короткие сроки наверстать то, чего другие государства добивались за более длительные периоды.

«У нас нет той роскоши во времени, которая была у других стран, вступивших в Европейский союз и годами пользовавшихся фондами подготовки к вступлению. Мы хотим более быстрой интеграции и более быстрого присоединения», — заявил министр.