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agora.md logoagora
6 Августа 2026, 09:50
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Осмокеску: Молдова не вправе вводить барьеры на импорт зерна

Министр экономики Евгений Осмокеску прокомментировал требование Ассоциации «Сила фермеров» вернуть лицензирование импорта зерновых в Молдову.

Осмокеску: Молдова не вправе вводить барьеры на импорт зерна.
Осмокеску: Молдова не вправе вводить барьеры на импорт зерна.

По его словам, введение такой меры невозможно без учета международных обязательств, которые Молдова взяла на себя в рамках торговых соглашений, сообщает agora.md

«Введение лицензирования не так просто, как может показаться, поскольку речь идет о международной правовой базе, участниками которой являются как мы, так и Украина. Прежде всего это касается Всемирной торговой организации. Мы не можем в одностороннем порядке устанавливать какие-либо барьеры», — отметил Евгений Осмокеску.

Министр добавил, что власти изучают другую проблему — проходят ли зерновые украинского происхождения через территорию Молдовы исключительно транзитом или попадают на внутренний рынок, где затем продаются как продукция другого происхождения.

По словам Осмокеску, власти ведут консультации с представителями бизнеса, в том числе с Торгово-промышленной палатой, чтобы найти решения, которые позволят эффективнее контролировать потоки зерновых.

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