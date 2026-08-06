Осмокеску: Молдова не вправе вводить барьеры на импорт зерна
Министр экономики Евгений Осмокеску прокомментировал требование Ассоциации «Сила фермеров» вернуть лицензирование импорта зерновых в Молдову.
По его словам, введение такой меры невозможно без учета международных обязательств, которые Молдова взяла на себя в рамках торговых соглашений, сообщает agora.md
«Введение лицензирования не так просто, как может показаться, поскольку речь идет о международной правовой базе, участниками которой являются как мы, так и Украина. Прежде всего это касается Всемирной торговой организации. Мы не можем в одностороннем порядке устанавливать какие-либо барьеры», — отметил Евгений Осмокеску.
Министр добавил, что власти изучают другую проблему — проходят ли зерновые украинского происхождения через территорию Молдовы исключительно транзитом или попадают на внутренний рынок, где затем продаются как продукция другого происхождения.
По словам Осмокеску, власти ведут консультации с представителями бизнеса, в том числе с Торгово-промышленной палатой, чтобы найти решения, которые позволят эффективнее контролировать потоки зерновых.