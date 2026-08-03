Молдавские фермеры требуют вернуть лицензирование импорта зерна из Украины.

По мнению организации "Сила фермеров", резкое падение цен на украинскую продукцию может серьезно ударить по молдавским сельхозпроизводителям.

Как заявили в ассоциации, за последнюю неделю цены на зерновые и масличные культуры в Украине снизились на 30–40% из-за блокировки экспорта через порт Одессы. По данным организации, трейдеры уже закупают украинскую пшеницу по цене, эквивалентной всего 1,6–1,8 лея за килограмм, сообщает bani.md

Представители фермеров также утверждают, что получили информацию о намерении ряда молдавских трейдеров в ближайшие дни импортировать крупные партии украинской пшеницы. При этом они не исключают, что часть зерна может быть затем реэкспортирована в Румынию после смены страны происхождения товара.

В ассоциации предупреждают, что такой сценарий способен вызвать новое падение внутренних цен на зерновые и масличные культуры, тогда как аграрии уже сталкиваются с высокими затратами на производство и нехваткой субсидий.

Кроме того, фермеры указывают, что Румыния, применяющая механизм лицензирования импорта отдельных видов украинской сельхозпродукции, может ограничить ввоз продукции из Молдовы, если не будет обеспечен строгий контроль за зерном, которое ввозится или проходит транзитом через страну.

В организации напомнили, что похожая ситуация уже возникала в 2023 году, когда из-за дешевого импорта из Украины молдавские аграрии были вынуждены продавать урожай ниже себестоимости. По их словам, введение лицензирования тогда помогло стабилизировать рынок.

В связи с этим Ассоциация «Сила фермеров» призвала Комиссию по чрезвычайным ситуациям срочно восстановить механизм лицензирования импорта зерновых и масличных культур, а также усилить контроль за их транзитом через территорию Молдовы, включая пломбирование грузовиков и проверку объемов продукции при въезде и выезде из страны.