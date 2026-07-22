Европейская жара нанесла ущерб зерновому рынку на сумму более €2 млрд.

Июньская аномальная жара в Европе привела к потере почти 9 млн тонн зерна на сумму более чем в €2 млрд.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные европейской ассоциации Coceral, представляющей интересы участников сельскохозяйственного рынка, и аналитического центра ECIU, занимающегося вопросами изменения климата. Общие прогнозы по сбору зерна в ЕС и Великобритании «существенно снижены», пишет газета.

Во Франции, на которую пришлась почти половина всех потерь, прогноз сбора был урезан на 4,1 млн тонн (оценивается в €891 млн). В Венгрии, второй наиболее пострадавшей стране, потери составили 2,4 млн тонн.

По словам французских фермеров, потери урожая по некоторым культурам, например сое, достигнут 50–70%. «Мы не движемся к катастрофе, мы уже там»,— отметил Бенуа Мерло, владелец органической фермы на востоке Франции, выращивающий зерновые.

Эксперты отмечают, что сокращение урожая кукурузы, ключевого корма для скота, приведет к росту импорта из стран вроде Бразилии и Украины. Дефицит французской пшеницы приведет к снижению ее поставок в Африку, считают аналитики.