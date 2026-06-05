Осмокеску: Миллиард евро инвестиций опровергает слова скептиков.

«Если бы реформы не внедрялись и не приносили ощутимых результатов, такого доверия не было бы. Эти результаты выражаются в доверии инвесторов — как местных, так и иностранных — и в повышении авторитета молдавского делового климата», — отметил Осмокеску, цитирует Radio Moldova.

Министр также подчеркнул важность приглашения Молдовы представить переговорные позиции по первому кластеру переговоров о вступлении в ЕС, который включает не только вопросы юстиции и верховенства права, но и экономические критерии.

По его мнению, сигналы из Брюсселя важны как для потенциальных инвесторов, так и для граждан страны.

«Это сигнал европейским инвесторам, что Молдова открыта для вложений. Это также ответ скептикам, которые утверждают, что страна не привлекает инвестиции. Сегодняшние цифры говорят об обратном», — заявил вице-премьер.

Осмокеску сообщил, что из 75 проектов, представленных на конкурс Европейской комиссии в 2025 году, восемь уже полностью одобрены. Они предусматривают инвестиции в молдавскую экономику на сумму 208 миллионов евро.

Еще 433 миллиона евро составляют инвестиции частных компаний и международных финансовых организаций, преимущественно европейских. Дополнительно около 364 миллионов евро были привлечены благодаря усилиям правительства и действующих инвесторов.

Крупнейшим проектом среди них стала инвестиция в энергетический сектор на сумму 280 миллионов евро.

Основными направлениями для вложений остаются энергетика, сельское хозяйство, промышленность, IT и цифровые технологии, транспорт, логистика и здравоохранение.

По словам министра, общий объем инвестиций более чем в один миллиард евро является лишь началом более масштабного процесса модернизации экономики страны.

Конференция по инвестициям ЕС – Молдова, на которой обсуждались проекты общей стоимостью свыше миллиарда евро, была организована спустя год после запуска Плана экономического роста ЕС для Молдовы. Программа предусматривает финансовую поддержку в размере до 1,9 млрд евро на период 2025–2027 годов и считается крупнейшим пакетом экономической помощи, когда-либо предоставленным республике Европейским союзом.

По данным властей, Молдова сегодня демонстрирует один из лучших показателей реализации реформ в регионе — около 93%.