theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
21 Июня 2026, 20:00
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Операторы, желающие выйти на рынок авиатоплива в Молдове, сталкиваются с препятствиями

Расследование, опубликованное RISE Moldova, раскрывает подробности процедуры закупки авиационного топлива JET A1 для Кишиневского международного аэропорта на сумму более 1,4 миллиарда леев.

Операторы, желающие выйти на рынок авиатоплива в Молдове, сталкиваются с препятствиями.
Операторы, желающие выйти на рынок авиатоплива в Молдове, сталкиваются с препятствиями.

Согласно расследованию, аукцион, организованный для выбора поставщика топлива, был отменен после того, как единственное представленное предложение было признано не соответствующим требованиям, передает bani.md

Впоследствии власти перешли к процедуре прямых переговоров, и контракт на временную поставку топлива был присужден компании Rompetrol.

RISE Moldova отмечает, что ситуация сложилась в контексте, когда несколько местных компаний годами пытались выйти на рынок поставок авиационного топлива, но сталкиваются с трудностями в получении доступа к необходимой инфраструктуре и соответствующим разрешениям.

Согласно расследованию, заинтересованные операторы заявляют о наличии административных и институциональных препятствий, ограничивающих конкуренцию на этом рынке.

Журналисты также показывают, что рынок поставок авиационного топлива является чрезвычайно прибыльным, с ежегодными сделками на десятки и сотни миллионов долларов, а отсутствие активных конкурентов подпитывает представление о существовании фактической монополии.

В этом контексте расследование поднимает вопросы о причинах столь сложного доступа для новых операторов и о том, кто выигрывает от сохранения существующей структуры рынка.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте