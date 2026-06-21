Операторы, желающие выйти на рынок авиатоплива в Молдове, сталкиваются с препятствиями.

Расследование, опубликованное RISE Moldova, раскрывает подробности процедуры закупки авиационного топлива JET A1 для Кишиневского международного аэропорта на сумму более 1,4 миллиарда леев.

Согласно расследованию, аукцион, организованный для выбора поставщика топлива, был отменен после того, как единственное представленное предложение было признано не соответствующим требованиям, передает bani.md

Впоследствии власти перешли к процедуре прямых переговоров, и контракт на временную поставку топлива был присужден компании Rompetrol.

RISE Moldova отмечает, что ситуация сложилась в контексте, когда несколько местных компаний годами пытались выйти на рынок поставок авиационного топлива, но сталкиваются с трудностями в получении доступа к необходимой инфраструктуре и соответствующим разрешениям.

Согласно расследованию, заинтересованные операторы заявляют о наличии административных и институциональных препятствий, ограничивающих конкуренцию на этом рынке.

Журналисты также показывают, что рынок поставок авиационного топлива является чрезвычайно прибыльным, с ежегодными сделками на десятки и сотни миллионов долларов, а отсутствие активных конкурентов подпитывает представление о существовании фактической монополии.

В этом контексте расследование поднимает вопросы о причинах столь сложного доступа для новых операторов и о том, кто выигрывает от сохранения существующей структуры рынка.