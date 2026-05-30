rupor.md logorupor
30 Мая 2026, 08:12
Министерство труда: Рынок занятости показывает рост

Национальное агентство занятости населения Молдовы (ANOFM) сообщило, что с начала 2026 года помогло трудоустроить около 9000 человек через территориальные подразделения.

Из общего числа трудоустроенных 2636 человек официально зарегистрированы как безработные, что составляет почти 30%. Еще 105 человек были трудоустроены по краткосрочным контрактам или в качестве поденных работников, передает rupor.md

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что результаты первых месяцев года подтверждают эффективность мер по занятости.

«Услуги ANOFM помогают все большему числу людей находить работу. Мы продолжаем развивать доступные и эффективные программы занятости», — отметила она.

По данным ведомства, 41,2% трудоустроенных составляют женщины, почти 20% — люди старше 55 лет. Также работу получили 148 человек с инвалидностью, 35 вернувшихся мигрантов и 17 представителей общины ромов.

Наиболее активно трудоустройство происходило в сфере услуг, а также в сельском хозяйстве, торговле, промышленности, здравоохранении, образовании и строительстве.

