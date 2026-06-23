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rupor.md logorupor
23 Июня 2026, 10:02
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Бизнес уходит в кредиты: частные компании забрали половину займов в Молдове

Экономика Республики Молдова демонстрирует уверенный финансовый рост. В мае 2026 года в стране зафиксировано резкое увеличение объема банковских депозитов и масштабное расширение кредитования.

Бизнес уходит в кредиты: частные компании забрали половину займов в Молдове.
Бизнес уходит в кредиты: частные компании забрали половину займов в Молдове.

Новый отчет Национального банка Молдовы (НБМ) подтверждает укрепление ключевых монетарных показателей, пишет rupor.md

  • Денежная база выросла до 84,17 млрд леев (+0,5% за месяц, +7,2% за год). В годовом исчислении вливания превысили 5,6 млрд леев.
  • Широкая денежная масса (М3) достигла 198,2 млрд леев. Это главный индикатор рыночной ликвидности. Он вырос на 1,4% за месяц и на 13,5% за год.
  • Объем наличных и вкладов в экономике увеличился на 23,5 млрд леев по сравнению с маем 2025 года.

Общий остаток депозитов в банках страны взлетел до 145,67 млрд леев (рост на 1,6% к апрелю и на 13,2% к прошлому году).

Притоки распределились следующим образом:

  • Вклады в леях: 97,9 млрд леев.
  • Вклады в валюте: 47,8 млрд леев.

Основу денежной массы сегодня составляют депозиты до востребования в молдавских леях (29,2%) и наличные деньги в обращении (26,5%).

Кредитный бум: бизнес забирает половину займов

Общий объем требований к экономике (активное финансирование частного и других секторов) увеличился до 114,1 млрд леев. Это на 1,9% больше апрельского показателя и сразу на 24% выше, чем в мае прошлого года.

Из них кредиты в леях составили 87,27 млрд, а в валюте — 26,83 млрд (или 1,334 млрд евро). Основным драйвером кредитования стал крупный бизнес: частные нефинансовые компании взяли займы почти на 56 млрд леев, что составляет около половины всего кредитного портфеля страны.

Источник
rupor.md logorupor
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