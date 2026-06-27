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noi.md logonoi
27 Июня 2026, 20:00
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Министр финансов: У граждан создалось впечатление, что хотят собрать больше денег

Предлагаемая властями налоговая реформа, по словам министра финансов Андриана Гаврилицэ, не должна привести к значительному росту цен для населения.

Министр финансов: У граждан создалось впечатление, что хотят собрать больше денег.
Министр финансов: У граждан создалось впечатление, что хотят собрать больше денег.

Об этом он заявил в интервью для Ziarul de Gardă, пишет noi.md

Чиновник отметил, что унификация ставки НДС на уровне 20% для ряда товаров и услуг имеет целью стабилизацию бюджета и сохранение покупательной способности. В то же время министр признал, что некоторые положения налоговой политики были отложены после проведения публичных консультаций.

Государство намерено привлечь больше средств в бюджет, в том числе из теневой экономики, оценивая возможный дополнительный доход примерно в шесть миллиардов леев. В этом контексте возникает вопрос, приведут ли новые меры к росту цен для населения. 

«Основной акцент, с точки зрения гражданина, — это, вполне оправданно, страх перед ростом цен. Создалось впечатление, что хотят собрать больше денег», — отметил министр, пишет tvrmoldova.md

 Относительно опасений экспертов, согласно которым отмена некоторых льгот по НДС и унификация ставки на уровне 20% для таких товаров, как лекарства, продукты первой необходимости, природный газ, электроэнергия и услуги HoReCa, может напрямую вызвать рост цен для потребителей, министр отверг такую интерпретацию. 

«Цель не в том, чтобы увеличить расходы или обложить налогами больше энергетических ресурсов для обычных людей. Абсолютное большинство граждан не должно ощутить этот НДС. Проблема в том, что когда льгота предоставляется всем, простая семья может выиграть 100 леев, а кто-то, кому такие льготы не нужны, получает несколько тысяч леев», — уточнил Андриан Гаврилицэ. 

Что касается налогообложения заработной платы, министр подчеркнул, что эта мера была отложена в результате публичных консультаций.

Источник
noi.md logonoi
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