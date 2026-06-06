Исследование НБМ не дает четкого ответа о том, растет в Молдове бедность или сокращается.

Согласно данным НБС, в 2025 году доля жителей Молдовы, живущих за чертой абсолютной бедности, составила 31,1%. Ее денежный порог — 3764,4 лея в месяц на одного человека. В крайней бедности (3035,7 лея) в Молдове живут 15,1%, передает logos-pres.md

Показатель многомерной бедности учитывает не только доходы, но и лишения в таких сферах, как здравоохранение, образование, жилищные условия и занятость. В 2025 году он составил 27,4%. Это те граждане, у которых нет доступа к централизованной системе канализации, медицинской страховки, современного отопления и т.п. Определены и региональные различия.

В сельской местности уровень бедности достиг 40%, тогда как в городах — 21,1%. Самый высокий уровень бедности зафиксирован на юге страны — 46,5%. Самый низкий — в муниципии Кишинёв (15,1%).

Новая методология

«Пока нельзя сказать, увеличилась или сократилась доля бедных по сравнению с 2024 годом, так как данные за 2025 были определены по новой методологии, а статистика за предыдущие годы ещё не была пересчитана по-новому, — комментирует Марина Соловьева, программный директор Expert Grup. — В НБС пообещали сделать это в ближайшее время».

Эксперт отмечает, что по старой методологии, в 2024 году доля абсолютной бедности в Молдове составляла 33,6%, однако то, что в 2025 году, по новой методологии, она составила 31,1%, ещё не означает, что этот показатель сократился.

«Изменений в методологии было много, — говорит она. — Но из них можно выделить два основных, которые в наибольшей степени повлияли на результат исследования. — Во-первых, показатели абсолютной (денежной) бедности у нас рассчитываются на основе потребительских расходов, а в 2025 году НБС добавило к ним расходы на медицинские услуги и медикаменты».

«Медицина» увеличила богатых

НБС приводит пример: без добавления медицинских расходов доля бедных среди населения старше 64 лет составляет 47%, тогда как с добавлением, при прочих равных данных, — 41%.

«Парадоксальным образом, необходимость много тратить на медикаменты делает пенсионеров статистически «богаче», — замечает Марина Соловьева. — При этом НБС отметило, что добавление медицинского фактора не исказило общего соотношения между самыми бедными и самыми богатыми группами, так как чем богаче человек, тем больше он, как правило, тратит на медицину.

Таким образом, общие пропорции сохраняются». Во-вторых, в 2025 году была изменена выборка обследования бюджетов домохозяйств. В ней изменили состав опрошенного населения в соответствии с результатами переписи населения 2024 года.

Пожилые добавили бедных

По сравнению с переписью 2014 года, состав населения Молдовы в 2024 году претерпел серьезные изменения по двум определяющим параметрам. Во-первых, выросла доля пожилых граждан (65 лет и старше), потребление которых, как правило, меньше, чем молодых. Это статистически «увеличило» общую долю бедных.

А во-вторых, снизилась доля сельского населения, которое, как правило, беднее городского, и это несколько «уменьшило» общую долю абсолютной бедности. «Поэтому сначала необходимо пересчитать данные за 2024 год по-новому, а уж станет ли новый показатель выше или ниже прежнего, зависит от того, какой эффект окажется сильнее, — резюмирует эксперт. — «Улучшающий», который проявился благодаря включению медицины и увеличению доли городского населения, или «ухудшающий», возникший из-за роста в Молдове доли пожилого населения».