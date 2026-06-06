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noi.md logonoi
6 Июня 2026, 16:44
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Головатюк: Снижение зарплат в бюджетной сфере приведёт к росту уровня бедности

Снижение в Молдове реальной зарплаты в бюджетной сфере в 1 квартале 2026 г. означает, что бюджетники могут купить товаров и оплатить услуг меньше, чем год назад, и в итоге это приведёт к росту уровня бедности.

Головатюк: Снижение зарплат в бюджетной сфере приведёт к росту уровня бедности.
Головатюк: Снижение зарплат в бюджетной сфере приведёт к росту уровня бедности.

Такое мнение высказал экономист, доктор экономических наук Владимир Головатюк, отметив, что, согласно публикации Национального бюро статистики о среднемесячной зарплате в I квартале 2026 года, по сравнению с I кварталом 2025‑го она выросла на 9,7%, а её реальная величина, без учёта роста цен, — на 4,3%, передает noi.md 

При этом умалчивается, что в бюджетном секторе реальная зарплата сократилась на 1,4%. 

По его словам, чисто технически всё понятно. Номинальная среднемесячная зарплата в бюджетной сфере в 1-м квартале 2026 г. выросла по сравнению с 1-м кварталом 2025 г. всего на 3,7%, а уровень инфляции в этот же период составил 5,2%. 

Экономист, доктор экономических наук указал на то, что в 1-м квартале 2026 г. расходы публичного национального бюджета на персонал, то есть, по сути, на оплату труда бюджетникам, сократились в реальном выражении на 2%. В результате рост зарплаты у этой категории работников не компенсировал рост цен и в реальном выражении она, эта зарплата, сократилась.

Это означает, что люди на свою зарплату смогли купить товаров и оплатить услуг меньше, чем год назад. Последний раз такое имело место в 2022 г., когда среднегодовая инфляция составила 29%. 

«Надо признать, что это нехороший симптом, и это притом что уровень инфляции в 1-м квартале составлял 5,2%, а сейчас приближается к 7% и она продолжит свой рост. В то же время роста зарплат в бюджетном секторе не предвидится. А это означает, что уровень бедности, к сожалению, вырастет, как бы его, этот уровень, статистика ни считала», - подчеркнул Владимир Головатюк.

Источник
noi.md logonoi
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