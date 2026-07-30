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logos.press.md logologos
30 Июля 2026, 10:44
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НБС: Более половины промышленной продукции уходит на внутренний рынок

Согласно свежему отчету НБС за 2025 год, доля внутреннего потребления местной промпродукции достигла 68,6%.

НБС: Более половины промышленной продукции уходит на внутренний рынок.
НБС: Более половины промышленной продукции уходит на внутренний рынок.

В 2025 году объем реализованной промышленной продукции составил 88,4 млрд леев, из которых 60,6 млрд леев (68,6%) поставлено на внутренний рынок, а 27,7 млрд леев (31,4%) — на внешний, сообщает logos-press.md

В распределении продаж промышленного сектора страна сохраняет устойчивую тенденцию преобладания внутреннего рынка над экспортом: 

2024 год: 

На внутренний рынок уходило 67,1% продукции (55,4 млрд леев), на экспорт — 32,9% (27,2 млрд леев). 

2022 год: 

На внутренний рынок поставлялось 64,5%, на внешний — 35,5%. 

2021 год: 

На внутренний рынок приходилось 66%, на внешние рынки — 34%. 

Основными драйверами промышленного сектора остаются обрабатывающая и добывающая промышленность, а также сектор энергетики (производство и поставка электроэнергии, газа и тепла). 

Наибольшую долю в общем объеме промышленного производства занимает обрабатывающая промышленность (82,4%), за ней следуют производство и поставка электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и систем кондиционирования воздуха (13,2%), водоснабжение, канализация, управление отходами (2,7%) и добывающая промышленность (1,7%). 

В стоимостном выражении объем произведенной в прошлом году всей промышленной продукции больше реализованного. Статистика оценивает его в 95 млрд леев (в текущих ценах) (+5,4% в сопоставимых), по сравнению со стоимостью реализованной (88,4 млрд леев).

Источник
logos.press.md logologos
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