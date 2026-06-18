НБМ прогнозирует инфляцию до четвертого квартала 2026 года и дезинфляцию в 2027 году.

Об этом говорится в решении Исполнительного комитета НБМ, который в четверг решил повысить базовую ставку на 0,5% - до 7,0%, а также ставки по депозитам overnight – до 5,0% и кредитам overnight – до 9,0%.

Комментируя рост экономики в первом квартале 2026 г. на 0,4%, исполком отметил, что развитие экономики в этот период было обусловлено отрицательным вкладом следующих секторов - сделки с недвижимостью, информационные и коммуникационные технологии и строительство, сообщает infotag.md

«Их негативное воздействие было смягчено позитивной динамикой, зафиксированной в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, производстве и поставке электроэнергии и тепла, газа, горячей воды, транспорта и хранения», - отмечает банк.

С точки зрения потребления, экспорт товаров и услуг, конечное потребление домохозяйств увеличились, в то время как валовое накопление основного капитала и импорт товаров и услуг снизились.

В марте 2026 г. промышленное производство увеличилось на 12,3%, розничная и оптовая торговля — на 15,4% и 17,7% соответственно.

«В то же время в январе-апреле годовой темп экспорта составил 10,9%, а годовой темп импорта увеличился на 5,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В первом квартале 2026 г. объем перевозимых товаров увеличился на 15,1% в годовом исчислении», - говорится в решении НБМ.

Отмечая источники финансирования потребления в первом квартале 2026 г., регулятор обратил внимание на увеличение фонда заработной платы на 11,6% в номинальном выражении.

«Переводы денег из-за рубежа в пользу физических лиц в апреле увеличились на 32,2% (в чистом выражении) по сравнению с апрелем 2025 г. Также в мае 2026 г. объем новых потребительских кредитов, выданных физическим лицам в национальной валюте, зафиксировал годовой прирост на 14,2%», - отметил банк.

Сложившаяся ситуация на денежном рынке Республики Молдова привела к повышению средневзвешенных процентных ставок по новым кредитам и депозитам в леях.

«Средневзвешенная процентная ставка по кредитам составила 9,12%, а по депозитам – 5,52%, увеличившись на 0,07 и 0,33 п. п., соответственно, по сравнению с апрелем 2026 г.», - отмечено в решении НБМ.

На обновление прогноза по инфляции влияет ряд рисков и неопределенностей, связанных со сроками и масштабами корректировки тарифов на регулируемые услуги, влиянием реализации новой фискальной политики, принятием нового закона о системе оплаты труда в бюджетном секторе и реформой местного государственного управления.