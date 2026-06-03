theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
3 Июня 2026, 13:00
9 470
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Экономист: Не обольщайтесь ростом зарплат — счета растут быстрее

Средняя начисленная зарплата в Молдове в первом квартале 2026 года достигла почти 16 тысяч леев, увеличившись на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономист: Не обольщайтесь ростом зарплат — счета растут быстрее.
Экономист: Не обольщайтесь ростом зарплат — счета растут быстрее.

Однако реальный рост доходов населения оказался значительно скромнее. Об этом заявил экономист Марин Господаренко, комментируя данные Национального бюро статистики, сообщает bani.md

По его словам, наиболее важным показателем уровня жизни является реальная заработная плата, то есть её покупательная способность. Этот показатель вырос лишь на 4,3%, что свидетельствует о том, что значительную часть роста зарплат «съела» инфляция.

Экономист также отметил, что средние показатели по стране скрывают существенный разрыв между различными секторами экономики. Так, в сфере информационных технологий средняя зарплата достигла 39 374 лея, что почти в четыре раза больше, чем в сельском хозяйстве, где средняя оплата труда составляет 10 246 леев.

Статистика показывает, что в частном секторе зарплаты выросли на 11,4%, тогда как в бюджетной сфере рост составил всего 3,7%.

«Не стоит обольщаться. Цифры показывают рост, но люди по-прежнему ощущают давление цен, кредитов, коммунальных услуг и ежемесячных расходов», — подчеркнул Господаренко.

По мнению эксперта, главная задача молдавской экономики заключается не только в повышении зарплат, но и в создании условий для роста доходов как можно большего числа работников, а не только сотрудников отдельных отраслей с зарплатами значительно выше средних по стране.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте