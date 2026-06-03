Экономист: Не обольщайтесь ростом зарплат — счета растут быстрее.

Однако реальный рост доходов населения оказался значительно скромнее. Об этом заявил экономист Марин Господаренко, комментируя данные Национального бюро статистики, сообщает bani.md

По его словам, наиболее важным показателем уровня жизни является реальная заработная плата, то есть её покупательная способность. Этот показатель вырос лишь на 4,3%, что свидетельствует о том, что значительную часть роста зарплат «съела» инфляция.

Экономист также отметил, что средние показатели по стране скрывают существенный разрыв между различными секторами экономики. Так, в сфере информационных технологий средняя зарплата достигла 39 374 лея, что почти в четыре раза больше, чем в сельском хозяйстве, где средняя оплата труда составляет 10 246 леев.

Статистика показывает, что в частном секторе зарплаты выросли на 11,4%, тогда как в бюджетной сфере рост составил всего 3,7%.

«Не стоит обольщаться. Цифры показывают рост, но люди по-прежнему ощущают давление цен, кредитов, коммунальных услуг и ежемесячных расходов», — подчеркнул Господаренко.

По мнению эксперта, главная задача молдавской экономики заключается не только в повышении зарплат, но и в создании условий для роста доходов как можно большего числа работников, а не только сотрудников отдельных отраслей с зарплатами значительно выше средних по стране.