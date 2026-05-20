theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
20 Мая 2026, 09:19
12 796
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдавская промышленность начала поднимать цены: сильнее всего дорожает добыча

Цены производителей в промышленности Молдовы в апреле выросли на 0,4% по сравнению с мартом.

Молдавская промышленность начала поднимать цены: сильнее всего дорожает добыча.
Молдавская промышленность начала поднимать цены: сильнее всего дорожает добыча.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро статистики. В годовом выражении рост составил 1,1%, однако с начала 2026 года зафиксировано небольшое снижение — на 0,2%, сообщает bani.md

Наиболее заметный рост цен зарегистрирован в добывающей промышленности. За один месяц стоимость продукции в этом секторе увеличилась на 2,5%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 5,5%. Подорожание затронуло как внутренний рынок, так и экспортные поставки.

Рост цен наблюдается и в обрабатывающей промышленности. В апреле цены производителей в этом секторе увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,4% в годовом выражении. Согласно статистике, подорожание коснулось продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

В то же время энергетический сектор продемонстрировал противоположную динамику. Цены производителей в сфере электро- и теплоэнергии снизились на 4% по сравнению с мартом. Кроме того, они оказались почти на 13% ниже как по сравнению с началом года, так и с апрелем 2025 года.

Статистика также показывает, что в апреле наиболее заметно выросли цены на промежуточные товары, за исключением энергии — на 1,4%. Товары повседневного спроса подорожали на 0,5%, а капитальные товары — на 0,2%.

При этом цены на товары длительного пользования практически не изменились.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте