Молдавская промышленность начала поднимать цены: сильнее всего дорожает добыча.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро статистики. В годовом выражении рост составил 1,1%, однако с начала 2026 года зафиксировано небольшое снижение — на 0,2%, сообщает bani.md

Наиболее заметный рост цен зарегистрирован в добывающей промышленности. За один месяц стоимость продукции в этом секторе увеличилась на 2,5%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 5,5%. Подорожание затронуло как внутренний рынок, так и экспортные поставки.

Рост цен наблюдается и в обрабатывающей промышленности. В апреле цены производителей в этом секторе увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,4% в годовом выражении. Согласно статистике, подорожание коснулось продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

В то же время энергетический сектор продемонстрировал противоположную динамику. Цены производителей в сфере электро- и теплоэнергии снизились на 4% по сравнению с мартом. Кроме того, они оказались почти на 13% ниже как по сравнению с началом года, так и с апрелем 2025 года.

Статистика также показывает, что в апреле наиболее заметно выросли цены на промежуточные товары, за исключением энергии — на 1,4%. Товары повседневного спроса подорожали на 0,5%, а капитальные товары — на 0,2%.

При этом цены на товары длительного пользования практически не изменились.