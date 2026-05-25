Глава НБМ: Экономика Молдовы может вырасти на 2% в 2026 году, но инфляция превысит 8%.

По её словам, средняя инфляция в 2026 году может составить около 8,1%, что значительно выше первоначального прогноза в 4,7%, сделанного до обострения конфликта вокруг Ирана, сообщает Digi24.

«Летом 2025 года мы начали снижать базовую ставку денежно-кредитной политики и довели её до 5%. Однако новый скачок цен на энергию и нефть застал нас уже в условиях ускорения инфляции. В марте и апреле мы увидели рост инфляции из-за внешнего давления, которое мы не можем контролировать», — заявила Анка Драгу на профильной конференции «Финансы, банки, лизинг и рынок капитала» в Румынии.

По её словам, в апреле инфляция достигла 6,7%, что вынудило Нацбанк повысить базовую ставку до 6,5%.

При этом Драгу подчеркнула, что 2025 год оказался для экономики Молдовы успешным, несмотря на кризис начала года.

«Экономика продолжила рост, банковская система сохранила устойчивость, а инвестиции увеличились на 22%. В 2025 году рост экономики составил 2,4%, а в 2026 году мы ожидаем рост примерно на уровне 2%», — отметила глава НБМ.

Она также напомнила, что в 2025 году Молдова столкнулась с серьёзным энергетическим кризисом после смены источников поставок электроэнергии — от Приднестровья к поставкам из Евросоюза и Румынии.

По данным НБМ, в январе 2025 года цены на электроэнергию выросли на 75%, на природный газ — на 27%, а на отопление — на 40%.

В свою очередь, советник главы Национального банка Румынии Дан Костин Ницеску отметил, что инфляция в Молдове во многом была вызвана внешними факторами, а в ближайшие годы ожидается возвращение показателей в целевой диапазон.