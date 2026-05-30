Мунтян: PAS затрудняет большинству диаспоры восстановление молдавского гражданства

Комментируя заявления главы АГУ Мирчи Ешану о достижении "успеха" в сокращении количества желающих вернуть себе молдавское гражданство с около 14 000 заявок за прошлый год до всего 81 заявки за первую половину 2026 года, Юрий Мунтян выразил сомнения, что решение властей принять закон было правильным.

"Итак, согласно шефу Агентства государственных услуг Мирче Ешану, после принятия новых норм восстановления гражданства Республики Молдова, число представителей диаспоры и их потомков, желающих восстановить молдавское гражданство, сократилось в 180 раз! — возмутился политик. — Напоминаю, Молдова занимает 5-е место в мире по темпам сокращения численности населения. И динамика не сулит ничего оптимистичного".