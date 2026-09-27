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logos-press.md logologos-press
27 Сентября 2026, 18:45
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НБМ: Финансовый сектор Молдовы сохраняет стабильность в 2026 году

Соответствующие выводы содержатся в официальном Отчете об оценке финансовой стабильности, обнародованном Национальным банком Молдовы (НБМ).

НБМ: Финансовый сектор Молдовы сохраняет стабильность в 2026 году.
НБМ: Финансовый сектор Молдовы сохраняет стабильность в 2026 году.

Согласно комплексному анализу регулятора, все ключевые макропруденциальные индикаторы находятся в безопасных пределах, а условия функционирования рынка остаются стабильными, сообщает logos-press.md

Индекс финансового стресса (FSI) снизился до 0,39, что заметно ниже установленного критического порога в 0,51. Это свидетельствует о том, что финансовая система работает в нормальном, здоровом режиме без признаков рыночной напряженности.

Уровень уязвимости банковского сектора зафиксирован на отметке -0,34, удерживаясь значительно ниже порога уязвимости. Отрицательное значение данного показателя напрямую указывает на отсутствие накопления системных угроз внутри банковских институтов.

Риск прямого заражения (контагиозна) межбанковского сектора оценивается как «низкий». По оценкам аналитиков НБМ, безопасность системы гарантирована тем, что большая часть межбанковских размещений молдавских банков традиционно приходится на надежные зарубежные финансовые институты.

По результатам стресс-тестирования и оценки рисков во всех анализируемых сегментах, банковская система страны сохраняет достаточный запас прочности, подкрепленный хорошими показателями ликвидности и капитализации.

Регулятор заверяет, что продолжит осуществлять непрерывный макропруденциальный надзор для своевременного предотвращения потенциальных угроз и защиты стабильности финансового рынка Молдовы.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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