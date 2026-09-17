Молдова получит поддержку в применении законодательства ЕС в сфере госфинансов.

Центр передового опыта в области финансов из Словении продолжит оказывать поддержку Молдовы в процессе переноса и применения европейского законодательства в сфере госфинансов в контексте курса на европейскую интеграцию.

Этот вопрос обсудили в Кишиневе министр финансов Виктория Белоус и директор CEF Яна Репаншек, передает moldpres.md

Официальные лица обсудили текущее состояние сотрудничества между Министерством финансов и CEF, результаты совместной работы, проделанной к настоящему времени, реализуемые проекты и приоритеты на предстоящий период.

Особое внимание было уделено поддержке, которую CEF оказывает в переносе и применении европейского законодательства в сфере государственных финансов — важном направлении подготовки Республики Молдова к вступлению в Европейский союз. Кроме того, стороны обсудили обучение и профессиональное развитие работников государственного сектора, а также укрепление институциональной экспертизы.

Министр Виктория Белоус высоко оценила поддержку, оказываемую CEF в рамках партнерства, и вклад организации в развитие профессиональных компетенций сотрудников Министерства финансов, а также в обмен опытом и лучшими европейскими практиками.

В свою очередь директор CEF Яна Репаншек подтвердила готовность организации продолжать сотрудничество с Министерством финансов и поддерживать инициативы, направленные на профессиональное развитие и укрепление институциональной экспертизы в сфере государственных финансов.