Банки Молдовы управляют валютными активами на сумму более 59,25 млрд леев.

При этом валютные обязательства составляют около 58,68 млрд леев, свидетельствуют данные Национального банка Молдовы.

Из общего объема валютных активов большая часть приходится на балансовые активы в иностранной валюте — около 53,9 млрд леев. Валютные средства составляют примерно 19,62 млрд леев, или 33,1% от среднемесячного объема валютных активов, сообщает bani.md

Значительный объем приходится на кредиты, выданные в иностранной валюте. Они достигли примерно 21,64 млрд леев, или 36,7% от общего объема. Еще около 12,26 млрд леев составляют обязательные валютные резервы, размещенные в НБМ.

В части валютных обязательств текущие счета клиентов в иностранной валюте составляют почти 29,3 млрд леев, а срочные валютные депозиты клиентов — около 18,78 млрд леев. Вместе они формируют основную часть валютных обязательств банковской системы.

Данные НБМ также показывают, что различные валютные депозиты клиентов составляют около 5,65 млрд леев, а полученные в иностранной валюте кредиты — примерно 2,15 млрд леев.

В то же время размер длинной открытой валютной позиции банков составляет около 667 млн леев. В этой структуре явно доминирует евро — более 582,8 млн леев. Далее идет доллар США — около 37,4 млн леев.

По коротким валютным позициям общая сумма составляет примерно 96,3 млн леев. Наибольшая экспозиция приходится на доллар США — около 64,6 млн леев, за ним следует российский рубль.